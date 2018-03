Für Wellfleisch die Fastenzeit verschoben

Anzeige

Die Sängervereinigung Heddesheim hatte zum 19. Mal ihre Mitglieder und Freunde zum Wellfleischessen eingeladen. Für diese leckeren Köstlichkeiten, dazu gehörten auch Bratwürste und Sauerkraut, hatte so mancher Heddesheimer den Start der Fastenzeit um einige Tage nach hinten verschoben. Kurz nach 10 Uhr kamen schon die ersten Wellfleischfans, um die Feinheiten eines Schweines zu genießen. Für 170 Personen hatten die Sänger am Freitagnachmittag Tische und Stühle gestellt und hofften, dass die Sitzgelegenheiten am nächsten Tag genutzt werden würden.

Die Bedenken waren unbegründet, das Wellfleischessen war ein großer Erfolg. Die Kasse, hinter der Peter Schubach und Karin Eichler die Bons für Essen und Getränke verkauften, erreichten die Gäste erst, nachdem sie einige Zeit anstanden. Deshalb sah man bereits nach 11 Uhr, wie sich Uwe Jurgsties, der erste Vorsitzende und Geschäftsführer Dieter Menz beratschlagten, ob es nicht sinnvoll wäre, weitere Tische und Stühle aufzustellen. Von den Sängern wurden schnellstens weitere Möbel herangeschleppt und kurze Zeit später waren sie bereits besetzt. Wartezeiten musste man ebenfalls bei der Essensausgabe in Kauf nehmen. „Es wird halt jede Portion nach den Wünschen der Gäste zusammengestellt“, erklärte Menz. Dieser Service kam bestens an. Ob mageres Fleisch oder Steckdose, Schnuud oder Gemischtes, die Sänger erfüllten die Wünsche ihrer Gäste. Dafür sorgte in der Küche das bewährte Team von Roland Schubach, Otto Bröckel und Dieter Wieczorek. „Das Sauerkraut wird nach unserem Geheimrezept gekocht“, verriet Uwe Jurgsties. Karlheinz Baumann grillte wieder die weltbesten Bratwürste von Heddesheim. Johann Kellner, Uwe Jurgsties und Erich Schippel, hatten den Service an der Essensausgabe übernommen. Das Geschirr von den Tischen holten Dieter Schmidt und Janno Tolli, das dann von Anton Weber und Holger Schmidt gespült wurde. Hinter der Theke schenkten Oskar Bolleyer, Karlheinz Gerstner und Wolfgang Gogol Getränke aus. Ein gutes Geschäft sind immer die selbstgebackenen Kuchen, die oft nach Rezepturen vergangener Generationen gebacken sind. Karin Wieczorek, Brigitta Schmidt und Helga Schubach hatten alle Hände voll zu tun. „Auch der Verkauf über die Straße läuft sehr gut“, informierte der erste Vorsitzende Jurgsties.

Erstmals war kein Alleinunterhalter für die Veranstaltung engagiert worden, was natürlich viel diskutiert wurde. Der Vorteil war, dass man sich gut unterhalten konnte, ohne über den Tisch hinweg zu schreien. Von den Schneider-Chören war Alfred Heinz aus Viernheim gekommen und fand, dass sich der Besuch gelohnt hat. Sein Kollege Bernhard Pfanz-Sponagel aus Käfertal stimmte ihm zu und sagte: „Die Qualität stimmt halt“. diko