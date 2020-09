Funksystem statt Kabelsalat

Die Sanierung der Umkleiden im Hallenbad Heddesheim verzögert sich. Damit kann die Freizeiteinrichtung wie berichtet erst im kommenden Januar wieder eröffnet werden. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wurde die Vergabe des Auftrags für ein neues Schließsystem aufgeschoben. Das ursprünglich geplante System mit Kabeln zu jedem einzelnen Schließfach habe sich als zu aufwendig herausgestellt. Funksystemlösungen seien kostengünstiger und wartungsärmer. Damit es nicht zu weiteren Verzögerungen kommt, ermächtigte der Gemeinderat den Bürgermeister, den Auftrag für rund 60 000 Euro selbstständig zu vergeben.

„Es ist beeindruckend, wenn man in der Halle steht und die Gräben sieht“, sagte Kessler. Es sei ein großer Eingriff in Substanz. „Wir hoffen, dass es nicht noch weitere Schwierigkeiten gibt“, so Kessler: „Es tut uns leid, dass wir nicht schon vor Weihnachten fertig werden.“ hje

