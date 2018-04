Furchtlos nach oben

Anzeige

Heddesheim.Auf das Herzschlagfinale folgte eine lange Partynacht: Die Handballer der SG Heddesheim haben ausgelassen die Badenliga-Meisterschaft und den direkten Wiederaufstieg in die Oberliga gefeiert. Dass man diesmal länger in der vierthöchsten Spielklasse bleiben will, daran lässt Trainer Martin Doll ebenso wenig Zweifel wie die Verantwortlichen. „Wir sind gut aufgestellt“, sagt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung, und Doll ist sich sicher: „Unsere Neuzugänge helfen uns weiter, verstärken eine Mannschaft, die verdient aufsteigt.“

Dass es beim 33:32 (16:13)-Sieg bei der SG Stutensee-Weingarten in der Schlussphase noch einmal richtig eng wurde, kostete vor allem dem Spielertrainer Nerven. Er sah schon in der 22. Minute die Rote Karte, nachdem er Stutensees Kevin Senn am Trikot zerrte. „Das kann man geben“, meinte Doll. Bis zum 28:21 zwölf Minuten vor dem Ende konnte er den Platzverweis verschmerzen, aber dann fehlte sein kühler Kopf doch noch. Die Gastgeber holten Tor um Tor auf, Heddesheim wurde zusehends nervöser. „Zum Glück hatten wir dann noch Sandro Pagliara“, betonte Schmid.

33:31 bringt Entscheidung

Nach dem Anschlusstreffer Stutensees zum 30:31 traf der angeschlagene Pagliara, der seit Wochen nicht mehr richtig trainiert hat, zum 32:30 und machte schließlich elf Sekunden vor dem Ende mit seinem Treffer zum 33:31 den Sack zu. Das 32:33 fiel erst mit der Schlusssirene und ging schon im Heddesheimer Jubel unter.