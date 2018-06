Fußball-WM auf der Großleinwand

Anzeige

Zur Fußball-Weltmeisterschaft wird es ab 17. Juni wieder ein Public Viewing in der Heddesheimer Freizeithalle geben. Angeboten wird es von dem Veranstalter NF-Eventservice, einer GbR mit Sitz in Ladenburg, die das gemeinsame Fußball-Schauen auch 2014 organisiert hatte.

Auf einer 30 Quadratmeter großen Leinwand sollen die Fußball-Fans ab Sonntag, 17. Juni, die Spiele der deutschen Mannschaft verfolgen können. Zum Auftakt gibt es einen Familien-Sonntag ab 14 Uhr mit Hüpfburg, Biergarten und Freibier für die ersten 200 Besucher, bevor um 17 Uhr Deutschland gegen Mexiko antritt.

Nächster Termin ist dann am Samstag, 23. Juni, zum Spiel Deutschland gegen Schweden (ab 20 Uhr). Die „Warm-Up-Party“ dazu beginnt bereits um 16 Uhr, und natürlich soll auch nach dem Spiel noch gefeiert werden. Am Mittwoch, 27. Juni, öffnet die Freizeithalle ab 15 Uhr zur Begegnung der Löw-Elf mit der Mannschaft aus Südkorea (Anpfiff 16 Uhr). Die Veranstalter bieten den Besuchern jeweils die Möglichkeit, sich für 50 Euro Tische mit verschiedenen „Paketen“ von Speisen und Getränken zu buchen. Nähere Infos, auch zu weiteren Terminen nach der Vorrunde, will NF-Eventservice auf seiner Facebook-Seite (unter Public Viewing Heddesheim) veröffentlichen.