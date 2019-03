Fußgänger müssen bis Juli Umweg laufen

Baustelle am Bürgerhaus: Der Durchgang wird wieder gesperrt. © Görlitz

Auf Fußgänger im Ortskern von Heddesheim – und damit auch viele Kinder auf ihrem Schulweg – kommt in den kommenden Monaten eine schwierige Zeit zu. Das kündigte Bürgermeister Michael Kessler in der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend an.

Grund: Nach den Fasnachtstagen beginnen die Arbeiten zur Gestaltung des Außengeländes rund ums Bürgerhaus. Der direkte Durchgang von der Unterdorf- zur Beindstraße, durch den Hof des Bürgerhauses und am evangelischen Kindergarten vorbei, muss dafür wieder gesperrt werden. Er war im vergangenen Sommer geöffnet worden, nachdem das alte Gemeindehaus in der Beindstraße und das Helfrich-Haus an der Ecke zur Unterdorfstraße abgerissen worden waren.

Die Arbeiten am Bürgerhaus-Umfeld dauern voraussichtlich bis Ende Juni, wie Bürgermeister Kessler weiter ausführte. Begonnen werde am Bürgergarten im hinteren Bereich, in den man künftig direkt vom Großen Saal aus gelangen kann. Die Flächen rund ums neue Café Brotzeit folgten anschließend, wenn auch der Neubau soweit fertig sei.

Einmal um die Rathauskreuzung

Den Fußgängern und Schulkindern steht damit ein mehrmonatiger Umweg ins Haus. Wer beispielsweise von der Bücherecke in der Unterdorfstraße zum Kindergarten Beindstraße will, muss einmal komplett um die Rathauskreuzung laufen, wobei die letzte Querung weiterhin erst vor der evangelischen Kirche an der Bedarfsampel möglich ist. Diese soll künftig immer eingeschaltet sein, erklärte Kessler unter Verweis auf Gespräche mit Eltern. Heißt: Der rollende Verkehr erhält so lange „Dauergrün“, bis Fußgänger den Knopf betätigen. Das soll die Aufmerksamkeit der Autofahrer erhöhen, erklärte Kessler. Bisher springt die Ampel überhaupt nur dann an, wenn ein Fußgänger den Knopf drückt. Überlegt werde zudem, die Grünphase für Fußgänger an der Rathauskreuzung zu verlängern, damit der Umweg erträglicher wird.

Der Zugang zu den Einrichtungen im Bürgerhaus – Bücherei, Volkshochschule, Sitzungsräume – ist auch während der Bauarbeiten gewährleistet, teilt das Rathaus mit.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 01.03.2019