Am Reformationstag 2016 wurde am Badesee eine Luthereiche gepflanzt. Damit sie als solche erkannt werden kann, wird am Samstag, 28. April, um 12 Uhr bei der Luther-Eiche ein Stein mit entsprechender Beschriftung enthüllt. Dazu wird eine Bank in Gebrauch genommen, die der Ökumene-Kreis gestiftet hat. Mit einem kleinen Festakt werden der Stein und die Bank eingeweiht. Der evangelische Posaunenchor wird für den musikalischen Rahmen sorgen. Nach dem Motto: „Futtern wie bei Luthern“ wird ein gemeinsames, rustikales Mittagessen wie im Mittelalter, eingenommen. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen. Zur besseren Planung wird um eine Anmeldung unter der Telefonnummer: 06203/4 28 36 gebeten. diko