Gäste haben Spaß an Mitmachstationen

Der Versuchsballon „IGSH-Familientag“ hat seinen Jungfernflug hinter sich und ist wieder gut gelandet. Die IGSH (Interessengemeinschaft Sport Heddesheim e. V.), der Zusammenschluss der Heddesheimer Vereine ATB, Fortuna, TC, TG sowie TTC, stellte sich in der Freizeithalle vor, luden die Bürger ein, sich ein Bild über das Sportangebot in der Gemeinde zu verschaffen.

Hierzu hatten die Vereine Mitmachstationen aufgebaut, an denen die Besucher unterhaltsame „sportliche“ Aufgaben zu absolvieren hatten. Wer sich am Eingang eine Laufkarte besorgt hatte, konnte an jeder dieser Stationen nach erfolgreichem Meistern der spaßbringenden Herausforderung einen Stempel holen. Die mit allen acht erreichbaren Stempeln wieder abgegebene Karte wanderte als Los in den Topf, aus dem am Nachmittag die Gewinner verschiedener lukrativer Preise gezogen wurden.

Gutscheine als Preise

Von Gutscheinen für die Vereinsgaststätten über Gutscheine für Fahrradservice und -reparaturen sowie über Eintrittskarten für Sportveranstaltungen gab es viele interessante Preise. Etwa 80 Teilnehmer, vorwiegend Kinder, fanden ihre Namen im Lostopf. Die Lose gelten aber auch als Gutscheine für eine Schnupper-Mitgliedschaft bei den IGSH-Vereinen. Ziel der IGSH ist, den Sport wieder mehr in den sozialen Fokus zu stellen. Mit Hilfe zweier „FSJ-ler“ im Bereich Sport und Schule will die Gemeinschaft das Interesse der Schüler an sportlicher Betätigung steigern.

Immer mehr Kinder verbringen einen großen Teil ihrer Freizeit vor den Displays von Smartphones. Die Vereine versuchen, vor allem im Bereich der Ganztagsschulen, den Wunsch nach Aktivitäten zu steigern. So ist derzeit das Thema „Parcours“ ein zentraler Ansatzpunkt. Bei „Parcours“ handelt es sich, ähnlich beispielsweise dem Hindernisspringen, um das schnelle, sportliche Überwinden von Hindernissen. Hierbei werden Sportlichkeit, Ausdauer und Koordination sowie Konzentration gefördert.

Die Vereine der IGSH wollen sich nicht gegenseitig die Mitglieder „wegnehmen“. Aufgrund des ehrenamtlichen Engagements bei Veranstaltungen, das immer wieder weitestgehend auf den gleichen Schultern ruht, sieht der TG- und IGSH-Vorsitzende Wolf-Günter Janko die Vereine an sich in einem großen sozialen Umbruch. Daher kamen die Vereinsführungen und Vertreter der Gemeinde zusammen, entwickelten das Konzept IG und fanden auch viel Unterstützung durch die Verwaltung.

Heddesheim ist überdurchschnittlich gut mit Sportstätten ausgestattet. Doch wegen des Wandels in der „Alltagsgesellschaft“ können die Anforderungen durch die einzelnen Vereine gar nicht mehr gestemmt werden. Schüler können immer öfter erst abends trainieren, die Zahl der Ehrenamtlichen in den einzelnen Vereinen aber die hierdurch entstehenden Anforderungen kaum noch meistern.

Da auch viel Verwaltungsarbeit auf die einzelnen Vereine zukommt, hat die IG ein Servicebüro eingerichtet. Dort werden die verwaltungstechnischen Aufgaben der Vereine zentral durch den hauptamtlichen angestellten Mitarbeiter Florian Riegler zusammen mit Katja Hollmann-Härle erledigt. Die genannten FSJ-ler, die zu 20 bis 30 Prozent im Sport, zu 70 bis 80 Prozent im Bereich Schule tätig sind, unterstützen tatkräftig.

Beim Familientag wurden neben den sportlichen Aktivitäten auch wieder Gaumenfreuden angeboten. Herzhaftes gab es vom ortsansässigen „Döner“, Kaffee und Kuchen von den Vereinsmitgliedern. Der Erlös aus dem Kaffee- und Kuchenverkauf fließt an die Vereine, abhängig von der Zahl der eingesetzten Ehrenamtlichen. Janko und Riegler waren mit dem Ergebnis der Premiere sehr zufrieden. In den ersten zwei Stunden war der Zulauf richtig gut. Später nahm die Besucherzahl ab, was eventuell mit der ausgegebenen Unwetterwarnung zusammenhing. Zu tun hatten die Helfer an den „Sportstationen“ aber immer.

Wie Riegler erfreut feststellte, kämen immer mehr Anfragen aus dem Umkreis, in dem das Zusammenwirken der Heddesheimer Vereine auf großes Interesse stößt. Der eingeschlagene Weg ist trotz des gesellschaftlichen Wandels „goldrichtig“. Die Besucher jedenfalls hatten viel Spaß und hoffen auf eine Wiederholung des IGSH-Familientages.

