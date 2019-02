Gäste sorgen bei Grumbe für gute Stimmung im Saal

Katarina Ivkovic

Dreistöckige Glitzertorten aus Pappe, jede Menge Bonbons und Lutscher auf den langen aneinandergereihten Tischen im Bürgerhaus Heddesheim, große bunte Girlanden an der Decke und Buchstaben, die das Wort „Happy Birthday“ formen: Die „Hellesema Grumbe“ haben am Samstag nicht nur ihre jährliche Prunksitzung gefeiert, sondern zugleich ein Jubiläum: „Wir feiern heut’ zwei Mal elf Jahre!“, verkündete Henrik Fütterer von der Bühne und übergab Kevin Schober das Mikrofon. Zum ersten Mal führte somit „jemand Junges“ das Publikum durch den Abend, wie Ursula Mayer sagte.

Der Heddesheimer Karnevalverein hatte auch dieses Jahr ein vielversprechendes Programm vorbereitet. Gleich zu Beginn durften die Kleinsten die große Bühne für ihren Gardetanz nutzen. Die Krümelgarde gab ihr Bestes und wurde von den knapp 160 Besuchern mit einem riesigen Applaus beschenkt. Passend zur süßen Dekoration im Saal führte die Jugendgarde ihren Showtanz zu Liedern wie „Lollipop“ vor. Die Stimmung im vollen Saal wurde immer ausgelassener, und dazu trug „BrezeLinchen“ nicht wenig bei. „Lauda scheene Mensche“, mit so einer Begrüßung kam die Bauchrednerin aus Speyer natürlich direkt super an. „Isch kumm grad aus der Heilanstalt und wisst ihr, was des Ergebnis is? Der Doktor sauft jetzt ah!“ Die kranke Frau hat eine pubertierende Tochter namens Linchen, die ihrer Mutter nur Probleme macht und somit eingesperrt lebt. Brezel und Puppe Linchen brachten mit ihrem Programm jeden zum Lachen.

Als dann die Vertreterin des Bürgermeisters, Karin Hoffmeister-Bugla und SPD-Vorsitzender Michael Holler von Brezel auf der Bühne als Puppen eingesetzt wurden, blieb kein Auge trocken. „Wir haben BrezeLinchen vor zwei Jahren mit vielen Klicks auf Facebook gewonnen“, berichtete Vorstandsmitglied Ursula Mayer sichtlich glücklich und führte weiter aus: „Die haben wir direkt für das nächste Jahr gebucht!“

Auch die „steppenden Deppen“ legten sich mächtig ins Zeug. In 30 Minuten zogen sich die zwei jungen Männer aus Ruchheim unzählige Male um und vollzogen einen historischen Querschnitt durch die Charts. Mal stand der eine im kurzen Glitzerkleidchen als Tina Turner auf den Tischen, mal trällerte der andere mit Perücke zu David Hasselhoffs „Looking for freedom“ mit. Und kein Faschingsfan blieb mehr sitzen. „Ihr seid heute das beste Publikum, das wir jemals in Heddesheim hatten“, wussten die „Deppen“ zu spaßen.

Eine Polonaise und lustige Schunkelrunden durften bei der Prunksitzung genauso wenig wie der selbstgemachte Wurstsalat. Bis in die Puppen saßen die Narren zusammen, tanzten und sangen. „Es ist zum Glück immer mehr Spaß als Stress“, sagte der Erste Vorsitzende Franz-Josef Mayer und fügte hinzu: „Wir sind sehr zufrieden!“

