Gästen stockt der Atem

Wasser übt auf Groß und Klein eine magische Anziehungskraft aus. So stand dieses Element gleich zu Beginn im Mittelpunkt der Weihnachtsfeier, die bei der Turngemeinde (TG) Heddesheim mit „Die vier Elemente“ überschrieben war. Kleine Wassergeister, Fischlein und Quallen wuselten in den Gruppen Eltern-Kind-Turnen und Kinderturnen über die große Matte in der Nordbadenhalle. Strahlende Gesichter zeugten vom großen Spaß, den die Meeresbewohner auch auf dem Trockenen haben können.

Wasser kann aber nicht nur ein faszinierender Lebensraum sein, es kann auch Leben retten. Bei der Feuerwehrgymnastik zeigten die Vier- bis Fünfjährigen, wie man sportlich Feuer löschen kann. Feuer und Wasser vertragen sich nicht, wie die jungen Turner anschaulich zeigten.

Eine kurze Pause für die Sportler nutzten Isabelle Effenberger und Mareike Krüger, um die Jugendabteilung der TG vorzustellen. „Über den Wolken“ zeigte die Gruppe Kinderturner (fünf bis sechs Jahre) erste sportliche Übungen. Die Vorführungen auf dem Schwebebalken ließen manchen Zuschauer den Atem anhalten. Auf dem zehn Zentimeter breiten Gerät balancieren und rückwärts gehen: Das traut sich schließlich manch Erwachsener nicht.

Gruppe Parkour beeindruckt

Zurück ging es ins Element Wasser. Nach dem Schulunterricht durften die kleinen Fische der Gruppe „allgemeines Mädchenturnen“ ins große Meer, sich austoben und die Flossen lockern. Beim Jungsturnen sorgten die Kinder für eine feurige Show an Sprungbrettern, Barren, Bänken und Kästen. Akrobatisch wurde es bei der Vorführung der Werkstatt „Zirkus/Akrobatik“ der Karl-Drais-Schule, bevor die Gruppe „Kinder-Karate“ bewies, wie in ihrer Sportart motorische und kognitive Fähigkeiten koordiniert werden.

Ein regelrechtes sportliches Feuerwerk zündete die Gruppe „IGSH-Parkour“. Mit Kästen, Trampolin, Weichböden, Böcken und Sprungbrett zeigten die Jungs, wie Hindernisse nicht nur schnell, sondern auch spektakulär überwunden werden können. Salti vorwärts und rückwärts, Flugrollen und sonstige Sprünge ließen manchem Gast gefühlt das Herz stillstehen. Der Abschlusssprung über den Bock war schon sehr beeindruckend – lagen doch hinter dem Turngerät acht Parkour-Teilnehmer.

Lodernde „Flammen“ mit Bändern und Cheer-Puscheln entfachten – und löschten – anschließend die „Bad Girls“, die jüngsten Tänzerinnen der TG im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Noch einmal hohes turnerisches Können zeigte der männliche Förderkader mit Darbietungen am Boden und Barren. Nach ihnen kamen die Mädchen des allgemeinen Mädchenturnens zum Einsatz, gefolgt von den „legendären Knalltüten“, einer Gruppe 19- bis 27-jähriger Turnerinnen, die sich für die Deutschen Meisterschaften TGW (Turnergruppenwettstreit) qualifiziert hatten. Drei junge Damen präsentierten schließlich die hohe Kunst des Turnens am Schwebebalken und am Boden. Allen voran das Heddesheimer Turn-Aushängeschild Silja Stöhr (zehn Jahre), die Titel und Platzierungen nur so sammelt. Und schon könnte ihre „Nachfolgerin“ zu sehen gewesen sein: Kaja Weber (fünf Jahre) begeisterte ebenso wie Silja und die gleichfalls überzeugende Lara Gutperle. Alle drei Mädels heimsten, wie zuvor die Parkour-Sportler besonders lang anhaltenden Applaus ein. Völlig verdient hatten sich alle teilnehmenden Sportler abschließend die Geschenke vom Nikolaus.

