Gardeball mit rund 400 Tänzern

Zu ihrem ersten großen Gardeball in der Nordbadenhalle laden die Hellesema Grumbe am Sonntag, 2. Februar, ein. Ab 11 Uhr präsentieren sich rund 400 Tänzer von 20 Vereinen, wie die Gastgeber ankündigen. „Wir freuen uns sehr“, sagte die zweite Vorsitzende der Grumbe, Ilkay Gramlich, über die große Resonanz bei den Anmeldungen. Insgesamt erwarte der Heddesheimer Karnevalverein rund 700 Gäste. Zuschauer sind willkommen, der Eintritt kostet vier Euro. Einlass in die Halle ist ab 9 Uhr. Die Veranstaltung dauert bis in den Abend. Die Übergabe der Pokale ist zwischen 18 und 19 Uhr vorgesehen. Lediglich die jüngsten Tänzer der Krümel-Garden erhalten ihre Medaillen schon nach ihren Auftritten. agö

