Garden ernten viel Applaus

Wenn der Karnevalsverein „Hellesema Grumbe“ Weihnachten feiert, dann geht es sogar bei den Narren besinnlich zu. So auch, als sich Mitglieder, Freunde und Bekannte im Foyer der Nordbadenhallen trafen, um das Jahr in geselliger Atmosphäre zu beenden. Einige aktive Fastnachter hatten ein kleines Programm auf die Beine gestellt, am leckeren Buffet konnte der Hunger gestillt werden und am Ende erschien auch noch der Weihnachtsmann, um die Garde-Kinder und deren Geschwister zu beschenken.

Grumbe-Chef Franz-Josef Mayer konnte auch diesmal ein volles Haus begrüßen und bedankte sich bei den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern, ohne die kein Verein bestehen könnte. Als äußeren Ausdruck für die Wertschätzung erhielten die Funktionäre, Trainer und Betreuer kleine Präsente.

Die Kinder- und Jugendgarde hatte speziell für die Weihnachtsfeier aus eigenen Stücken eine Choreografie einstudiert und erntete für den Auftritt tosenden Applaus. Ehrenpräsident Hans-Willi Keller intonierte drei weihnachtlichen Lieder und die aktive Garde präsentierte ein Überraschungs-Medley, das ebenfalls den Geschmack des Publikums traf.

Zwischendurch standen noch einige Ehrungen für langjährige Mitglieder auf dem Programm. Mit Franz-Josef, Ursula, Jessica, Sabrina und Vanesse Mayer wurde gleich eine komplette Familie aufgerufen, die vor 20 Jahren dem Karnevalsverein beigetreten ist. Auch Roland und Elisabeth Syrer zählen seit zwei Jahrzehnten zu dem Grumbe. Dafür gab es neben Dankesworten noch Ehrennadeln und Urkunden.

Winterzauber am 19. Januar

Mit der Weihnachtsfeier endeten für die Fastnachter die Aktivitäten des laufenden Jahres. Lange können sich die Karnevalisten aber nicht ausruhen, denn schon Mitte Januar wartet die nächste Veranstaltung. Am 19. Januar sind die Grumbe beim Winterzauber auf der Heddesheimer Eisbahn vertreten und am 2. Februar findet in der Nordbadenhalle der große Gardenball statt, bei dem zahlreiche Formationen der Region den Zuschauern und gestrengen Wertungsrichtern ihre Gardetänze präsentierten werden. jr

