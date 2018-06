Gartenfreunde feiern Jubiläum

Anzeige

Der Verein der Gartenfreunde Heddesheim lädt am Samstag und Sonntag, 7. und 8. Juli, zum Gartenfest auf seine Anlage ein. Gefeiert wird in diesem Jahr auch das 40-jährige Vereinsbestehen. Los geht’s am Samstag ab 14 Uhr mit Kaffee und selbst gebackenen Kuchen und Torten. Ab 16 Uhr werfen die Gartenfreunde den Grill an.

Zu Steaks, Brat- und Feuerwurst gibt es Salate vom Buffet sowie Bratkartoffeln und Pommes. Am Abend sorgen die Linedancegruppe „The Bumblebee’s“ und die Frauengruppe „Die Gartenschnecken“ für Unterhaltung. Am Sonntag ab 12 Uhr klingt das Sommerfest dann bei panierten Schnitzeln mit Pommes und Salat aus. agö