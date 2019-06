Gartenfreunde laden ein

Der Verein der Gartenfreunde Heddesheim lädt am Wochenende des 6. und 7. Juli zu seinem traditionellen Gartenfest ein. Los geht’s auf der grünen Insel am Samstag, 6. Juli, ab 14 Uhr mit Kaffee und einer reichhaltigen Auswahl an selbst gebackenen Kuchen und Torten. Ab 16 Uhr werfen die Gartenfreunde den Grill an, dann gibt es Steaks, Brat- und Feuerwurst sowie Wurstsalat, Bratkartoffeln, Pommes und ein Salatbuffet. Am Abend sorgen die Linedancegruppe „Bumblebee’s“ aus Heddesheim und die „Gartenschnecken“ aus Mannheim-Sandhofen für Unterhaltung. Am Sonntag servieren die Gartenfreunde wie alljährlich die beliebten Schnitzel mit Pommes und Salat vom Buffet. agö

