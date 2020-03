Gaststätten setzen auf Abholservice

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat wegen der Corona-Krise am Donnerstag neue Regeln für Gaststätten erlassen: Sowohl Innen- wie auch Außenbewirtschaftung ist im Landkreis nun komplett untersagt. Erlaubt sind nur noch Mitnahmeangebote. Zuvor hatten bereits Heidelberg und Mannheim den Betrieb von Gaststätten verboten.

Etliche Gastwirte in der Region haben bereits am Donnerstag auf das Verbot reagiert und bieten Liefer- und/oder Abholservice an. „Ab sofort nur noch Abholung oder Lieferung“, schreibt etwa die Trattoria Modena in Heddesheim auf ihrer Homepage. Am Tag zuvor hatte Wirt Gaetano Minoia noch auf die Abstandsregeln gesetzt, wie er im Gespräch mit unserem Reporter angab. Jetzt geht auch das nicht mehr.

Diese Redaktion möchte die Betriebe gern dabei unterstützen, ihre neuen Angebote publik zu machen. Sie betreiben eine Speisegaststätte und stellen jetzt um? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail mit dem Namen des Lokals, den Öffnungszeiten und einem Kontakt (Telefon/Mail) an:

Freitag, 20.03.2020