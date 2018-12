Gebäude wird abgerissen

Im Januar soll das marode Empfangsgebäude am DB-Bahnhof Heddesheim-Hirschberg abgerissen werden. Wie Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat ankündigte, gebe es Ende des Monats ein Zeitfenster, da die Bahnstrecke wegen anderer Arbeiten ohnehin nachts gesperrt werden solle. Weil das Gebäude so nah an den Gleisen steht, könne der Abriss nur erfolgen, wenn keine Züge fahren. Wie das Gelände danach entwickelt wird, eventuell auch für eine gewerbliche Nutzung, sei noch festzulegen. Fürs Erste solle es zunächst eine „kleine Lösung“ mit einem Treppenaufgang zum Bahnsteig geben.

Den Auftrag für den Abbruch des Gebäudes vergaben die Räte an die Firma InduRec aus Weinheim, die mit 60 000 Euro das günstigste Angebot abgegeben hatte. Die Kosten werden zu 60 Prozent gefördert. agö

