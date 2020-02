Geheimcodesdes Körpers entschlüsseln

Die „Zyklusshow“ ist Thema eines Workshops für neun- bis zwölfjährige Mädchen, den die vhs Heddesheim am Samstag, 7. März, veranstaltet. Warum hat die Frau einen Zyklus? Was spielt sich ab im Körper? Wie lassen sich die verschiedenen Geheimcodes des Körpers entschlüsseln und verraten, was sich gerade im Innern abspielt? Solche und weitere Fragen sollen bei dem Workshop spielerisch, abwechslungsreich und unterhaltsam beantwortet werden, wenn die „Zyklusshow“ Szene für Szene dargestellt wird.

Die Teilnehmerinnen erfahren dabei jede Menge wichtige Neuigkeiten über sich. Der Workshop findet am Samstag 7. März, von 10 bis 15 Uhr im Bürgerhaus (3. OG) statt und kostet 28 Euro. Referentin ist Gudrun Edinger-Harbarth. Die Teilnehmerinnen sollten Brotzeit, Getränk, Socken sowie Kissen und Decke mitbringen.

Am Freitag, 6. März, 19.30 Uhr findet im Bürgerhaus (3. OG) ein Elternabend zum Thema statt, der unabhängig von der Teilnahme am Workshop besucht werden kann. Die Teilnahme kostet zehn Euro.

Anmeldungen und Informationen unter Telefon 06203/10 12 67, per Mail an vhs@heddesheim.de oder über die Homepage (www.vhs-heddesheim.de). Weitführende Infos zum Thema im Internet auf www.mfm-deutschland.de“. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.02.2020