Geht’s Mitte März buchstäblich aufwärts?

Bewegung ist in den zurückliegenden Wochen auch in die Angelegenheit des alten Empfangsgebäudes am Bahnhof gekommen. Wie Bürgermeister Kessler auf „MM“-Nachfrage sagte, sei dieses in einem aufwendigen Verfahren des Eisenbahnbundesamtes endlich „entwidmet“ worden. „Das heißt, es handelt sich jetzt nicht mehr um notwendiges Gelände für den Bahnbetrieb“, erklärte er.

Die Gemeinde Heddesheim hatte den maroden Bau vor rund zwei Jahren von der Bahn gekauft und will ihn möglichst bald abreißen lassen, um eine weitere Rampe zum Gleis herzustellen. Wann das möglich wird, ist Kessler zufolge aber noch offen. Für den Abriss sei voraussichtlich eine zeitweise Sperrung des Gleises notwendig. Derartige Eingriffe in den Bahnverkehr benötigten indes eine sehr lange Vorlaufzeit.

Was die Inbetriebnahme der beiden Aufzüge betrifft, hängt die Bahn unterdessen den eigenen Ankündigungen wie seit vielen Monaten hinterher. Hieß es noch zu Beginn des Umbaus im Sommer 2016, der Bahnhof werde bis Ende desselben Jahres komplett barrierefrei, führt noch heute lediglich eine Treppe zum hinteren Bahnsteig. Im Oktober 2017 – die Gemeinde Heddesheim hatte inzwischen auch ihrerseits das Bahnhofs-Umfeld mit dem Parkplatz erneuert – kündigte die Bahn an, die Fahrstühle würden Mitte November laufen. Was sie bekanntlich nicht taten. Im Januar 2018 stellte die Bahn auf Nachfrage eine Inbetriebnahme für die sechste Kalenderwoche dieses Jahres in Aussicht. Bis heute, immerhin Ende der 9. Kalenderwoche, hat sich nichts getan. „Der neue Terminplan sieht eine Inbetriebnahme der Aufzüge bis Mitte März vor“, erklärte ein Bahnsprecher auf „MM“-Nachfrage. Grund für die erneute Verzögerung seien Kapazitätsengpässe bei der ausführenden Firma. Beim letzten Mal waren es „Probleme des Herstellers“.

