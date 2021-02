Geld für Fotovoltaik

Die Gemeinde Heddesheim will mit gutem Beispiel vorangehen und in diesem Jahr eine Fotovoltaik-Anlage auf dem Dach des kommunalen Bauhofs errichten. Das Vorhaben kündigte Bürgermeister Michael Kessler bei seiner Online-Neujahrsansprache an. Zugleich erinnerte er daran, dass alleinige Anstrengungen der Kommune nicht ausreichten, um die Klimaziele zu erreichen: „Deswegen haben wir unser kommunales Förderprogramm erheblich ausgeweitet.“

Der Gemeinderat hatte die Neuauflage des Programms im Dezember beschlossen (wir berichteten). Die Gemeinde Heddesheim unterstützt damit Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer finanziell, wenn diese ihre vier Wände energetisch sanieren wollen.

Dämmung und Regenwasser

Dazu wurden die bestehenden Fördermöglichkeiten ergänzt: Neu hinzugekommen ist unter anderem die Förderung von Photovoltaikanlagen und Stromspeichern. Für Anlagen zur Erzeugung von Solarstrom an Gebäuden können Hauseigentümer beispielsweise mit bis zu 150 Euro/Kilowatt peak (maximal 1500 Euro) unterstützt werden. Bei sogenannten Balkonmodulen beträgt die Förderhöhe 100 Euro pro Modul (höchstens jedoch zwei Module).

Über das Umweltprogramm gefördert werden können außerdem verschiedene Sanierungsmaßnahmen an der Gebäudehülle (Dämmung der Außenwände, Kellerdecken und Dachflächen) sowie die nachhaltige Wassernutzung (Regenwasser, Entsiegelung und extensive Dachbegrünung).

Zum Thema energiesparende Modernisierungsmaßnahmen berät die Klimaschutz- und Energie-Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis (KLiBA) in kostenlosen Sprechstunden. Ausführliche Informationen zum Umweltförderprogramm sind auf der Homepage der Gemeinde Heddesheim unter www.heddesheim.de in der Rubrik Umwelt & Klimaschutz zu finden.

Weitere Auskünfte zu den Förderungen, den Anträgen sowie zur Terminvereinbarung mit der KLiBA erteilt die Klimaschutzbeauftragte der Gemeinde Heddesheim, Angelika Hornig, telefonisch unter 06203/101281 oder per E-Mail an angelika.hornig@heddesheim.de. agö

Info: Zum Förderprogramm: bit.ly/3oSGLaU

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.02.2021