Geld soll Kindern in Afrika und Indien helfen

„Nur Bildung ermöglicht der Jugend in Afrika eine bessere Zukunft und ein Leben ohne Armut.“ So zitiert Erich Schmid vom Gemeindeteam „Mission-Entwicklung-Frieden“ der Seelsorgeeinheit Ladenburg-Heddesheim aus der Missionszeitschrift. Seit Jahren engagieren sich Christen und sammeln Spenden. Den Bau mehrerer Schulgebäude konnte der ehemalige Heddesheimer Pater Willy Triebel in Afrika initiieren. Aber auch in Indien wirken Missionare, um Bildung zu vermitteln – alles dank Spenden, die ab 28. November wieder gesammelt werden.

Pater Triebel selbst wird nach 55 Jahren Engagement im Kongo nicht mehr dorthin zurückkehren, wie er nach Heddesheim schreibt. Gesundheitliche Gründe zwingen den 82-Jährigen dazu, in Deutschland zu bleiben. Er dankt für die jahrzehntelange Unterstützung und bittet darum, dem neuen Pfarrer die Spenden weiterzuleiten, da es Projekte gebe, die dringend unterstützt werden müssen.

Aus Bhopal in Indien wendet sich Pater Franklin an Erich Schmid und seine Helfer. „Viele Kinder stehen täglich vor unserer Haustür, einige weinen vor Hunger, haben bis zu 100 Kilometer zu Fuß zurückgelegt.“ Der Pater schreibt: „Mit Ihrer Hilfe wollen wir in diesem Jahr 200 weitere Kinder aufnehmen. Sie leben in Hütten, die mit Blättern und Plastikplanen bespannt sind.“ Krankheiten sind an der Tagesordnung. „Es liegt in unseren Händen, ihnen durch Schulbesuche einen angemessenen Lebensunterhalt zu ermöglichen“, so Franklin. Er kümmert sich auch mit der Stiftung um Straßenkinder. Wo nötig, werden diese Kinder medizinisch versorgt.

Pater Hugo Tewes hat in Kinshasa mit seinen Mitbrüdern eine weitere Aufgabe übernommen. Sie wollen eine Kirche bauen, damit der Gottesdienst nicht mehr unter freiem Himmel stattfinden muss. Das Dach des Gemeindehauses, das Pater Obikwelu initiiert hat, ist jetzt dicht – dank der Spenden aus der Kurpfalz.

„Insgesamt wurden in diesem Jahr 14 600 Euro weitergegeben. Damit wurde für zahlreiche Kinder und Jugendliche ein Grundstock zur schulischen und beruflichen Bildung gelegt“, sagt Erich Schmid. Weil es noch viel zu tun gibt, bittet er um weitere Spenden an das Konto der Katholischen Kirchengemeinde St. Remigius, Sparkasse Rhein-Neckar-Nord, Stichwort Aktion, IBAN: DE35670505050074145299. diko

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018