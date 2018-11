Gemeinde baut öffentliches WLAN aus

Die Gemeinde Heddesheim will ihr eigenes drahtloses Internet (WLAN) verstärkt für private Nutzer öffnen. Das hat der Gemeinderat auf einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen.

Der Antrag sei bereits Anfang des Jahres gestellt worden, sagte Bürgermeister Michael Kessler einleitend. „Wir wollen unser WLAN öffnen, mit bestimmten Sicherungen“, erklärte er weiter. Bürgerhaus und Rathaus seien beim Internet relativ gut aufgestellt, hier könne man das Netz auch recht schnell öffnen. Gleiches gelte für die Alte Schule und eventuell auch für die Gaststätte. In den Sporteinrichtungen sei ein besseres WLAN ebenfalls sinnvoll: „Dort müssen wir allerdings etwas investieren und ausbauen.“

Zugleich dämpfte Kessler jedoch die Hoffnung auf ein kostenloses Turbosurfen: „Die Bandbreite wird beschränkt sein, die Datenmenge ebenfalls.“ Denn das öffentliche WLAN sei nicht dazu da, große Filme von Anbietern wie Netflix herunterzuladen. Am Badesee sei das offene WLAN bereits vorhanden. Ein schnelleres Internet könne künftig möglicherweise auch dort angeboten werden. „Für 10 000 Badegäste ist das aber gar nicht so einfach“, schränkte er ein.

Für die anstehenden Investitionen hofft die Gemeinde auf Fördermittel der Europäischen Union. „Wir waren schnell und haben uns gleich angemeldet“, berichtete Hauptamtsleiter Julien Christof. Eine Zusage stehe aber noch aus. „Öffentliche Mittel wären eine gute Ergänzung“, sagte der Bürgermeister. Schließlich rechnet die Gemeinde bei dem Projekt mit Kosten von rund 12 000 Euro.

„Das würde mehr Leute anlocken“

Wünsche kamen auch aus den Reihen der gewählten Jugendvertreter, für die Kevin Höfler und Niklas Lehmann im Rat sprachen. Bei der Jugendversammlung sei man einig gewesen, dass WLAN am Jugendplatz wünschenswert wäre. „Damit würde der Platz für die Jugendlichen attraktiver“, argumentierten sie: „Das würde mehr Leute anlocken, so wie im Jugendzentrum.“ Man nehme den Wunsch so entgegen und werde das prüfen, erklärte Bürgermeister Kessler, bemerkte aber in Bezug auf den Standort: „Das ist dort nicht so einfach wie an bestehenden Einrichtungen.“ Denn der Platz für die Jugendlichen liegt weit außerhalb.

Im Namen der Antragsteller bedankte sich SPD-Gemeinderat Jürgen Merx für die Vorarbeit der Verwaltung: „Wir sind erfreut, dass unser Antrag so umgesetzt wird.“ Die Anregung der Jugendlichen nannte er gut. „Wir freuen uns über den Ausbau“, sagte Nicole Kemmet (CDU). Im Ratskeller wäre ein solches Angebot gut, ergänzte sie.

Gleich mehrere Schritte weiter ging FDP-Rat Frank Hasselbring: „Warum machen wir das nicht für ganz Heddesheim?“ Doch Kessler hielt ihm unter Hinweis auf die damit verbundenen Ausgaben entgegen: „Ich kenne Sie als sehr kostenbewussten Gemeinderat.“ Die Grundversorgung sei „eine höchstpersönliche Sache“, betonte der Bürgermeister. Tarife mit großem Datenvolumen seien gar nicht so teuer, Heddesheim im Regelfall über das Funknetz gut versorgt.

