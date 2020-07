Gemeinde in SWR-Landesschau

Mitte Juni war SWR „Landesschau Mobil“ Reporter Jürgen Hörig in Heddesheim unterwegs auf Spurensuche nach interessanten Menschen und besonderen Orten. Seine Entdeckungen und Begegnungen werden im August an mehreren Tagen im SWR Fernsehprogramm Baden-Württemberg zu sehen sein, kündigt das Rathaus an. Insgesamt seien fünf Beiträge für die Landesschau gedreht worden. Ausgestrahlt werden sollen sie von Montag, 3. August, bis Donnerstag, 6. August, jeweils in der Landesschau von 18.45 Uhr bis 19.30 Uhr. Am Freitag, 7. August, wird online auf der Landesschau-Webseite über Heddesheim berichtet. Am Samstag, 8. August, um 18.15 Uhr wird die komplette halbstündige Sendung über Heddesheim als „Landesschau mobil“ gezeigt. red

