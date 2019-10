Gemeinde investiert 540 000 Euro in Hebewerk

Das 35 Jahre alte und vor gut 20 Jahren umgebaute Hebewerk Seeweg in Heddesheim wird für rund 540 000 Euro saniert. Damit sollen zum einen altersbedingte Probleme der Anlage behoben und zum anderen eine Reserve geschaffen werden, falls die einzige Mischwasserpumpe ausfällt. Diese pumpt derzeit Abwasser ins Kanalnetz, durch das es zur Kläranlage in Neckarhausen fließt.

Drei weitere so genannte Schnecken entlasten das Netz und das Überlaufbecken, indem sie Regenwasser zum Beispiel bei Unwettern in den Landgraben befördern. Eine dieser Pumpen soll bei der Sanierung so umgebaut werden, dass sie bei Bedarf ebenfalls in den Kanal ableiten kann. „Das dient zur Erhöhung der Sicherheit“, erläuterte Bürgermeister Michael Kessler im Gemeinderat.

Dieser hat für die Arbeiten in seiner jüngsten Sitzung mehrere Aufträge vergeben. Die Abdeckung des unterirdischen Pumpenkellers wird demnach von einer Firma aus Königsbronn für rund 73 000 Euro erneuert. Anstelle der massiven Betonplatten, die sich für Reparaturarbeiten schlecht entfernen lassen, soll eine leichtere Glasfaserkunststoff-Abdeckung zum Einsatz kommen.

Die Schäden am Beton im unterirdischen Bauwerk behebt ein Unternehmen aus Bischweier zum Angebotspreis von gut 110 000 Euro. Nochmals knapp 350 000 Euro fallen für die Entsorgung der alten Plattenabdeckung sowie die Erneuerung, Um- und Aufrüstung der Schneckenpumpen an. Diese Arbeiten übernimmt eine niederländische Firma, die auch Hersteller der vorhandenen Bauteile ist. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.10.2019