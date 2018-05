Gemeinde investiert sieben Millionen Euro in Neubau

Anzeige

„Was im Gemeinderat 2016 auf den Weg gebracht wurde, wird im Sommer nächsten Jahres seiner Bestimmung übergeben werden können“, kündigte Bürgermeister Michael Kessler an und meinte damit die Erweiterung der Hans-Thoma-Grundschule (HTG). „Heute ist ein guter Tag für die Schulkinder, ihre Lehrer und Eltern und damit für unsere Gemeinde“, so der Bürgermeister.

Michael Kessler informierte, dass in dem Neubau acht Klassenzimmer, Ganztags- und Differenzierungsräume, sowie ein Lehrerraum und eine Mensa gebaut werden. Hier können 130 Schüler gleichzeitig ihre Speisen einnehmen. „Die Erweiterung der HTG ist das wichtigste und auch das größte Einzelbauprojekt seit Jahrzehnten“, so der Verwaltungschef. Das Land Baden-Württemberg fördert die sieben Millionen teure Maßnahme mit 1,2 Millionen Euro. Kessler betonte: „Bildung genießt in unserer Gemeinde einen hohen Stellenwert. Wir tun unser Möglichstes, um die Bedingungen für unsere Bildungseinrichtungen zu verbessern“. Kessler kritisierte: „Dabei werden die Gemeinden vom Land nicht immer adäquat unterstützt“ und ergänzte: „Vieles ist nur möglich, weil wir freiwillig einspringen und pragmatische Lösungen vor Ort suchen und finden“.

Der Bürgermeister erwähnte auch die angenehme Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Reichel & Benkeser aus Heidelberg. „Sie gehen ihre Projekte professionell an und achten strikt auf den Zeitplan“. Darüber hinaus lobte er Rektorin Dagmar Knispel und das Lehrerkollegium. „Ich freu mich, dass wir gemeinsam eine gute Grundlage für die Entwicklung der nächsten Jahre schaffen können“ und dankte den Anwohnern für ihre Geduld.