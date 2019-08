Gemeinde lädt junge Forscher ein

Im Rahmen des Jugendferienprogramms lädt die Gemeinde Heddesheim am Freitag, 6. September, zu einem Besuch des Carl Bosch Museums in Heidelberg zur Experimentierstunde „Forschen wie Carl Bosch“ ein. Das Angebot mit dem Thema „Unter Strom“ richtet sich an Kinder der Klassen 5 bis 7. Dabei werden brennende Fragen zu den Bereichen Induktion und Elektromagnetismus beantwortet. Im Anschluss dürfen die Teilnehmer einen Elektromotor bauen und an der Umsetzung tüfteln. Treffpunkt ist am Fritz-Kessler-Platz (vor dem Rathaus) um 8.45 Uhr. Die Rückkehr ist gegen 13 Uhr vorgesehen. Anmeldungen im Rathaus bei Sabine Köhler, Telefon 06203/10 12 78. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.08.2019