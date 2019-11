Gemeinde lädt zum Bürgertag ein

Am Sonntag, 17. November, findet der inzwischen fünfte Bürgertag in Heddesheim statt. Er soll als Plattform für den Austausch zwischen den Bürgern und der Gemeindeverwaltung dienen. Einwohner haben in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr im Bürgerhaus Gelegenheit, mit den Mitarbeitern des Rathauses ins Gespräch zu kommen und aktuelle Informationen über wichtige Entwicklungen im Ort zu erhalten. Die Verwaltung stellt bei dieser Gelegenheit aktuelle Themen vor und informiert über gemeindliche Angebote.

Organisiert wird der Bürgertag in Form von Infoständen im großen Saal des Heddesheimer Bürgerhauses. Neben den Mitarbeitern der Verwaltung stehen zum Teil auch externe Fachleute für Gespräche und Diskussionen bereit. Folgende zentrale Themen werden dabei vorgestellt:

Bildung und Jugendarbeit

Kulturelle Angebote

Gemeindliche Entwicklungsplanung

Energie und Wasserversorgung

Umweltschutz

Digitalisierung und Breitbandausbau

Gemeinderat 2019

Neben Kaffee und Kuchen wird in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr ein Kinderprogramm angeboten, kündigt die Gemeinde an. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.11.2019