Gemeinde prüft Sonnenschutz

Der Gemeinderat Heddesheim hat die Verwaltung in seiner jüngsten Sitzung damit beauftragt, Möglichkeiten zu prüfen, um das Planschbecken am Badesee zumindest teilweise zu verschatten. „Es wird nur eine Lösung kommen können, die absolute Sicherheit bietet“, verwies Bürgermeister Michael Kessler auf die „besonderen Anforderungen im öffentlichen Bereich“. Die Verankerung müsse auch einem starken Sturm standhalten, „ein Schirm wird also keine Lösung sein“, kündigte er schon jetzt an. Den Prüfantrag hatte die SPD initiiert mit dem Ziel, möglichst in der kommenden Saison eine Lösung zu haben. Eltern hätten fehlende Schattenspender schon öfter bemängelt, hieß es. agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018