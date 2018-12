Gemeinde saniert Hebewerk im Herbst

Voraussichtlich im Herbst/Winter 2019 soll das Hebewerk in der Heddesheimer Uhlandstraße saniert werden. Die Planung der Maßnahme hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung an die BIT Ingenieure aus Karlsruhe vergeben. Das Honorar beläuft sich auf rund 110 000 Euro brutto. Die Gemeinde geht für die etwa acht Monate dauernde Sanierung von Gesamtkosten in Höhe von rund 600 000 Euro aus.

Nach mehreren Beschwerden von Anwohnern, denen es buchstäblich „stinkt“, hatte die Verwaltung das Hebewerk gemeinsam mit den BIT-Ingenieuren näher untersucht. Wie Bürgermeister Michael Kessler erläuterte, wurden dabei deutliche Mängel und Abnutzungserscheinungen erkannt. „Die Förderleistung liegt unter dem, was akzeptabel ist“, unterstrich er die Notwendigkeit der Sanierung. agö

