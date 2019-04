Gemeinde sucht neue Lernbegleiter für Fünftklässler

Die Lernbegleitung ausgewählter Schüler in der Klassenstufen 5 bis 10 durch ehrenamtliche Lernbegleiter lauft in Heddesheim seit Jahren erfolgreich: Seit dem Frühjahr 2007 wurden bereits an der ehemaligen Johannes-Kepler-Schule rund 30 Jugendliche im Rahmen dieses Projekts unterstützt. Gefördert werden die Schüler in der Regel in den Kernfächern Deutsch, Englisch oder Mathematik sowie bei der Entwicklung und Festigung allgemeiner Grundtugenden wie beispielsweise Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung und der Bildung von Sozialkompetenzen.

Aktuell sucht die Gemeinde weitere Ehrenamtliche, die mit Schülern aus den 5. Klassen der Gemeinschaftsschule arbeiten möchten. Dazu dienen regelmäßige Treffen vormittags am Dienstag oder Donnerstag jeweils im Rahmen des Ganztagsbetriebs an der Schule oder gelegentlich bei Unternehmungen in der näheren Umgebung.

Ein bis zwei Stunden pro Woche

Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Interessierte sollten ein bis zwei Stunden Zeit pro Woche mitbringen und Freude daran haben, mit Jugendlichen zu arbeiten. Die Tätigkeit umfasst neben der Unterstützung beim Lernen den Gedanken einer Patenschaft im Sinne einer vertrauensvollen und von gegenseitiger Wertschätzung geprägten Beziehung. Wichtig sind dabei vor allem Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Bereitschaft zur Annahme des Jugendlichen sowie zu einer konstanten Beziehungsgestaltung und Teamfähigkeit.

Grundsätzlich sollten Interessierte den Belangen und der Lebenswelt der Jugendlichen gegenüber aufgeschlossen sein sowie Geduld und eine gute Prise Humor besitzen, schreibt die Gemeinde in ihrem Aufruf. Die Ehrenamtlichen werden in die Lernbegleitung eingearbeitet und erhalten kontinuierliche Unterstützung sowohl im regelmäßigen Austausch mit erfahrenen Kollegen als auch durch die Schule sowie Schulsozialarbeiter Ulrich Biedermann.

Wer Interesse an einer Tätigkeit als Lernbegleiter oder weitere Fragen hat, kann sich direkt mit Uli Biedermann in Verbindung setzen: Telefonnummer 06203/ 403 96 69 oder Mail an die Adresse schulsozialarbeit.kds@gmail.com. Informationen gibt es ferner im Jugendhaus, 06203/ 49 22 93. red

