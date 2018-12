Gemeinde sucht Wahlhelfer

Am 26. Mai 2019 finden die Wahlen zum Europäischen Parlament sowie die Kreis- und Gemeinderatswahl statt. In der Gemeinde Heddesheim haben die Wähler die Möglichkeit, ihre Stimmen in 13 Urnenwahlbezirken und fünf Briefwahlbezirken abzugeben. In jedem Wahlbezirk sind acht Personen als sogenannter Wahlvorstand ehrenamtlich tätig, sorgen für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl und zählen am Wahltag ab 18 Uhr die Stimmen aus. Die Gemeindeverwaltung sucht hierfür noch Wahlhelfer.

Freiwillige müssen am Wahltag mindestens 18 Jahre alt sein, die deutsche oder eine andere EU-Staatsangehörigkeit besitzen und seit mindestens drei Monaten in Deutschland leben. Für die Mitarbeit im Wahllokal zahlt die Gemeinde eine Entschädigung. Interessierte Bürger können sich im Rathaus bei Franz Winkler, Telefon 06203/10 12 35, E-Mail franz.winkler@heddesheim.de oder bei Silke Schmidt, Telefon 06203/10 12 15, E-Mail silke.schmidt@heddesheim.de melden. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018