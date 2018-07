Gemeinde zeigt ihre bunte Vielfalt

Anzeige

„In Vielfalt verbunden“ – so lautete der Titel des evangelischen Gemeindefestes in Heddesheim, und die Gruppen in der Kirchengemeinde bewiesen ihre Verbundenheit durch ihr tatkräftiges Engagement. Da waren die Sängerinnen und Sänger des Kirchenchores, die an der Kaffee- und Kuchentheke im Einsatz waren. An der Cocktailbar mixten Damen des Rainbow Gospelchors und des Posaunenchors herrliche Drinks. Besonders gelungen war der „Church Cup“: nichtalkoholisch und bei den nachmittäglichen Temperaturen von mehr als 30 Grad sehr köstlich.

Natürlich durfte die Grillstation nicht fehlen. Auch hier waren Musiker aus den verschiedenen Chören aktiv und sorgten für deftige Steaks und Bratwürste. Hans-Jörg Tenbaum benötigte keinen Dirigentenstock, er arbeitete geschickt mit dem Grillbesteck.

Die Erzieherinnen der Kita Arche und des Kindergartens hatten sich für die Kinder einiges einfallen lassen. Da gab es ein Glockenkegelspiel und das bunte Schwungtuch, beides sorgte für Bewegung und viel Spaß. Die Kinder der Kinderkirche hatten sich hinter der Kirche ein schattiges Plätzchen ausgesucht und Insektenhotels gebaut. In der Kirche stellte Gabriele Ensink die Aktivitäten der Partnerschaft zwischen Ladenburg und Garango vor. Zwei Patenschaften für Kinder in Garango hat die Kinderkirche inzwischen übernommen. Im Außenbereich hatten die Damen der Gymnastikgruppe einen vielseitigen Flohmarktstand mit einer breiten Angebotspalette aufgebaut. Tücher, Modeschmuck, Spielsachen, Puppen, Taschen und Marmelade wurden verkauft. Frauen und Männer aus Syrien und dem Libanon kochten und frittierten Leckereien aus ihrer Heimat. Kichererbsen Bällchen, Fladenbrot und Salat aus geschrotetem Weizen wurde neben Blätterteigstangen frisch zubereitet.