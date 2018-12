Gemeinderat beschließt Haushalt

Der Heddesheimer Gemeinderat hat gestern Abend mit großer Mehrheit den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Lediglich die vier anwesenden Räte der Fraktion der Grünen stimmten nach einer knapp einstündigen Aussprache dagegen. „Die aktuell drängenden Fragen der unmittelbaren Zukunft kommen nicht vor“, bemängelte Fraktionssprecher Günther Heinisch. Seiner Ansicht nach fehlen im Haushalt insbesondere Ausgaben für aktiven Klimaschutz.

Das Zahlenwerk hat ein Gesamtvolumen von knapp 46 Millionen Euro. Damit übertrifft er den schon 2018 rekordverdächtigen Etat noch einmal um rund sechs Millionen Euro. Allein 15 Millionen Euro sind im kommenden Jahr für Investitionen veranschlagt. Finanziert werden sollen sie abermals ohne Kredite. Aus der Rücklage sollen laut Plan rund 3,7 Millionen Euro entnommen werden.

5,6 Millionen Euro für Baugebiet

Wie Bürgermeister Michael Kessler erläuterte, liegen die Investitionsschwerpunkte im Baugebiet Mitten im Feld (5,6 Millionen Euro), in den Kindergärten und Schulen (knapp vier Millionen Euro), in den Sanierungsgebieten Ortskern und Gewerbegebiet (1,2 Millionen Euro), in der Abwasserbeseitigung (1,1 Millionen Euro) sowie bei baulichen und technischen Verbesserungen (1,6 Millionen Euro).

Bei den laufenden Kosten gelingt es abermals, einen Überschuss von rund 3,4 Millionen Euro zu erwirtschaften. Dieser fließt ebenfalls in die Investitionen wie Grundstücksverkäufe, die mit insgesamt rund sechs Millionen Euro angesetzt sind (ausführlicher Bericht folgt). agö

