Genervt vom „leeren Gerede“ der Politiker

Es sieht fast aus wie neu und ist doch Baujahr 1945: Das Haus von Tobias Köber in der Straßenheimer Straße. „Das ist seit acht Jahren mein Projekt“, sagt der neue Gemeinderat der Heddesheimer FDP. Von der Elektrik über die Wasserleitungen bis zum Dach habe er bereits alles an dem 2011 gekauften Gebäude saniert – und findet dennoch immer wieder etwas zu tun. Dass er es selbst in die Hand nimmt, ist für ihn klar: „Das Bauen ist mir so halb vererbt.“ Der Großvater war Baumeister im Ort, der Vater lernte Maurer, Köber selbst packte schon als Bub beim Bau des Elternhauses in der Blumenstraße mit an, wie er erzählt.

In Heddesheim aufgewachsen, habe er den Ort nie verlassen – „und das tut mir überhaupt nicht weh“, sagt er und lacht. Als selbstständiger IT-Berater ist er viel unterwegs und derzeit drei Tage der Woche in Paderborn. Da sei es „immer toll, nach Hause zu kommen“. In der Straßenheimer Straße wohnt der 53-Jährige mit seiner Lebensgefährtin Georgia Orf und den beiden gemeinsamen Kindern, 13 und 19 Jahre alt. Seit er 14 ist, spielt Köber – mit einigen Jahren Unterbrechung – im örtlichen Posaunenchor. „Heddesheim ist für mich ein Stück Heimat, das mir am Herzen liegt“, versichert er. Eines, das er jetzt mitgestalten will.

Die Gründe dafür liegen gleichwohl zunächst jenseits der Ortsgrenzen. „Das leere Politiker-Gerede, das man aus den Nachrichten kennt, ging mir irgendwann auf den Keks“, erzählt Köber. „Da hab ich beschlossen, selbst aktiv zu werden.“ Politiker sollten nicht Phrasen dreschen, sondern Probleme lösen, findet er: „Das ist doch auch das, was man im Berufsleben macht.“

Vor wenigen Monaten trat er in die FDP ein – für ihn die einzige Partei, die in Frage kam. Die SPD sei ihm zu sozialistisch, die CDU zu konservativ. Und von den Grünen – mal etwas zugespitzt – wolle er sich auch nichts verbieten lassen: „Ich fahre Auto, so lange es für mich keine vernünftigen Alternativen gibt.“ Dass er dann auch für den Gemeinderat kandidierte, war der konsequente zweite Schritt: „Ich wollte auf die Liste und dort auch nach vorn.“ Problem – Lösung. Das ist sein Ding.

„Vereinsmeierei ist nicht meins“

Was nicht heißt, dass er alles schlecht fand, was bisher so im Gemeinderat beschlossen wurde. „Ich bin sogar überzeugt, dass die meisten Entscheidungen zum Wohl von Heddesheim getroffen worden sind. Vieles, was die Verwaltung erarbeitet, macht ja auch Sinn“, sagt er. Aber er habe sich schon manches Mal eine ausführlichere, vor allem offenere Diskussion gewünscht. Beispiel? „Hätte der Gemeinderat vor zehn Jahren von Anfang an offen und kontrovers über Pfenning diskutiert, statt das Projekt gleich durchzuwinken, wäre es wahrscheinlich gar nicht erst zu dieser Stimmungsmache gekommen“, sagt er. Öffentlich diskutieren: „Das ist ein Grund, warum wir als FDP-Fraktion einmal im Monat Stammtisch machen wollen“, sagt er. „Da kann dann kommen, wer will und sagen, was er will.“ Neue Ideen verspricht er sich davon. Bessere Lösungen.

Köber ist in keinem Verein. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Gemeinderäten, die teilweise gleich mehreren angehören – gerade, wenn sie im Ort aufgewachsen sind. „Vereinsmeierei ist nicht so meins“, sagt er offen. Er verteilte auch keine Flyer vor der Wahl. Dass er es ohne Mitgliedschaften, Ehrenämter und Werbeaktionen in den Gemeinderat schaffte, überraschte ihn nicht besonders. Weil er eh auf Platz zwei der Liste stand? „Auch. Aber vor allem bin ich stark in Heddesheim verwurzelt.“ Er lacht: „Meine Familie ist etwas größer.“ Sogar mit Bürgermeister Michael Kessler sei er „über drei Ecken“ verwandt – wie überhaupt mit „fast jedem im Ort“. Seine Partnerin habe deshalb irgendwann gescherzt, sie werde ab sofort auf der Straße einfach jeden grüßen. Auch eine Lösung.

