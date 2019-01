Georg Krämer schon seit 60 Jahre dabei

Traditionell zum Beginn des neuen Jahres fand imVereinshaus der Ehrungsabend für die Vereinsjubilare des Arbeiter-Turnerbundes (ATB) Heddesheim für das abgelaufene Jahr statt. In gemütlicher Runde begrüßte Vorsitzender Michael Schuster insbesondere die eingeladenen Jubilare. In seiner kurzen Ansprache hob er die gesellschaftlichen Aufgaben des Vereins bei zahlreichen Veranstaltungen hervor, die nur mit dem aktiven Engagement vieler Vereinsmitglieder bewältigt werden können und bedankte sich bei den anwesenden Jubilaren für die Vereinstreue und die Unterstützung.

Zwar konnten nicht alle Jubilare anwesend sein, aber die Resonanz war auch in diesem Jahr sehr ordentlich. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Gertrud Jöst, Margit Holler und Heinz Scheidemann die Vereinsnadel in Silber und eine Urkunde. Für 40-jährige Vereinstreue wurden Elfriede Weth und Bernd Reber mit der Vereinsnadel in Gold und einer Urkunde geehrt. Aufgrund anderer Verpflichtungen konnte Michael Franz nicht an der Veranstaltung teilnehmen. Gerne hätte er die Urkunde für seine 50-jährige Mitgliedschaft persönlich in Empfang genommen. Für 60-jährige Vereinstreue – ein wahrlich nicht alltägliches Ereignis – wurde Georg Krämer mit einer Urkunde und einem Weinpräsent bedacht.

In Erinnerungen geschwelgt

Nach der Ehrung waren die Jubilare mit Partnern zum Essen eingeladen und danach saß man natürlich noch die eine oder andere Stunde gemütlich zusammen und schwelgte in Erinnerungen an die gute alte Zeit. Einmal mehr war es ein gelungener Ehrungsabend, der auch 2020 wieder stattfinden wird. Die Jubilare, die den Termin nicht wahrnehmen konnten, erhalten ihre Nadeln beziehungsweise Urkunden zeitnah überbracht. Die Jubilare des ATB Heddesheim: 60 Jahre: Georg Krämer; 50 Jahre: Michael Franz; 40 Jahre: Elfriede Weth, Beate Fahrenholz, Bernd Reber, Franz-Josef Mayer; 25 Jahre: Margit Holler, Maria Menz, Gertrud Jöst, Heinz Scheidemann und Kai Rutz. red

