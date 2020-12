Gert Kindler seit 50 Jahren in SPD

Wegen der Corona-Pandemie hat der SPD-Ortsverein Heddesheim seinen traditionellen Ehrungsabend zwar absagen müssen, die langjährig treuen Mitglieder wurden gleichwohl mit Urkunden und einem kleinen Präsent bedacht, wie Vorsitzender Michael Rei mitteilt.

Für 15 Jahre Parteizugehörigkeit ging die Urkunde an seinen Vorgänger an der Spitze des Ortsvereins, den Gemeinderat Michael Holler. Schon 20 Jahre in der SPD ist Christian Bauer, der ebenfalls eine Urkunde erhielt. Ein besonderes Dankeschön ging an Gert Kindler, der den Sozialdemokraten bereits seit 50 Jahren die Treue hält. Er wurde mit einer Ehrungsurkunde und der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet. Im Rahmen des Ehrungsabends im kommenden Jahr soll die offizielle und persönliche Ehrung nachgeholt werden, kündigt Rei an. red/agö

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.12.2020