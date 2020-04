Gespräche über den Gartenzaun hinweg

„Jetzt blüht alles – und keiner sieht es“, bedauert Michael Wühler, Vorsitzender der Heddesheimer Gartenfreunde. Die Anlage des Vereins, die „Grüne Insel“, ist derzeit für Besucher geschlossen. Nur die Pächter selbst haben dort Zugang und können sich an der bunten Frühlingspracht ihrer Gärten erfreuen. „Wir halten uns damit an die Empfehlungen des Landesverbands“, erklärt Wühler. Generell gelten natürlich auch auf der Anlage die bekannten Kontaktverbote und Abstandsregeln. Aber Immerhin: „Über den Gartenzaun hinweg können sich die Mitglieder ja noch unterhalten, da kann man Abstand halten“, sagt der Vorsitzende. Zumindest ein Teil des gemeinschaftlichen Vereinslebens bleibt also auch in der Corona-Krise erhalten.

„Kein Grillen, keine Feiern“

Fällt dem Vorstand jedoch auf, dass sich mehrere Personen, die nicht zu einem Haushalt gehören, zum Kaffeetrinken im Garten treffen, mache man die Runde freundlich darauf aufmerksam. Das sei zwar schon mal vorgekommen, aber insgesamt ist Wühler zufrieden. „Es wird nicht gegrillt, es gibt keine Gartenfeiern“, bilanziert er die wohl auffälligsten Unterschiede zu anderen Jahren im Frühling.

Dass sich die Mitglieder an die Auflagen halten, sei wichtig, damit die Anlage zumindest für sie offengehalten werden könne: „Sonst vertrocknet bei dem Wetter ja alles – oder bei Regen sprießt das Unkraut.“ Und nicht zuletzt ist jetzt, im Frühjahr, die Hauptarbeitszeit in den Gärten.

Und gibt es mehr Anfragen nach Gärten, wo doch derzeit wenig andere Freizeitbeschäftigungen möglich sind? „Wir haben generell im Frühjahr mehr Anfragen als zu anderen Jahreszeiten, aber es sind nicht mehr als sonst“, berichtet der Vorsitzende. Aktuell seien alle 54 Parzellen vergeben, fünf Interessenten stünden auf der Warteliste, darunter zwei gerade erst hinzugekommene. Sie alle sind dem Verein bereits als passive Mitglieder beigetreten. Das ist Voraussetzung, um auf die Liste zu kommen, erklärt Wühler. So wolle man sicherstellen, dass ein ernsthaftes Interesse dahintersteht.

Die Haupteinnahmequelle – das jährliche Gartenfest Anfang Juli – fällt in diesem Sommer freilich flach, bedauert der Vorsitzende. „Das wird sich in der Kasse bemerkbar machen“, sagt er und ergänzt: „Dieses Problem haben derzeit alle Vereine.“ Auch die Gartenfreunde, deren Hauptaktivitäten sommerlicher Natur sind, setzen daher auf den Winter: „Wir hoffen auf den Heddesheimer Weihnachtsmarkt“, sagt Wühler. Mit seinen Vorstandskollegen tauscht er sich derzeit hauptsächlich über Telefon und Whatsapp aus, um den Verein am Laufen zu halten. Und natürlich bei Gesprächen über den Gartenzaun hinweg.

