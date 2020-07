Gespräche unter freiem Himmel

Am Freitag, 10. Juli, startet das Heddesheimer Projektbündnis „Miteinander statt Gegeneinander“– Kulturen im Gespräch eine sommerliche Gesprächsreihe zu aktuellen Themen. Ort des Austausches wird der Dorfplatz in Heddesheim sein. So können die Corona-bedingten Abstandsregelungen zur Sicherheit aller Teilnehmer eingehalten werden. Die Literaturgruppe des Kunstvereins Heddesheim lädt alle Interessierten freitags ab 17 Uhr zur Diskussion ein.

Thema des ersten Gesprächs am 10. Juli ist „Lernen wir aus Krisen – sind sie Chance oder bringen sie nur Verlust?“ Das Gespräch wird von Literatur und Musik umrahmt. An den darauf folgenden Freitagen geht es weiter mit den Themen „Humor als Lebenselixier“ (17. Juli), „… und was ist mit den Kindern? – unser Verhältnis zur Natur“ (24. Juli) und „Integration – was ist das?“ (7. August).

Für Freitag, 31. Juli, hat das Bündnis eine Veranstaltung in Kooperation mit der Gemeindebücherei geplant: Die Autorin Kristin Wolz aus Ladenburg wird als Referentin eine Schreibwerkstatt leiten zum Thema „Durch Türen und über Grenzen gehen“. Für diese Veranstaltung ist eine Anmeldung unter 06203/10 12 39 nötig, da die Teilnehmerzahl begrenzt sein wird. red

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.07.2020