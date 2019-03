Golfbälle machen Probleme

Von den insgesamt 123 Mitgliedern der Heddesheimer Gartenfreunde hatten sich 47 zur Jahreshauptversammlung getroffen. „So viele haben wir nicht erwartet, wir freuen uns sehr“, begrüßte Vorsitzender Michael Wühler im vollen Pflug des Bürgerhauses die Mitglieder. Schon zu Beginn des Nachmittags gestand der erste Vorsitzende, dass sich der Vorstand über „neues, junges Blut“ und dementsprechend kräftige Unterstützung freuen würde. Das Team hofft, der Verein könne somit den Altersdurchschnitt ein wenig senken, bisher liege dieser nämlich bei fast 62 Jahren.

In seinem Jahresrückblick sprach Wühler neben vielen positiven Punkten auch ein sehr negatives Thema an: die massiven Probleme mit den Golfbällen des benachbarten Golfclubs. „Mittlerweile landen auch Golfschläger in den Gärten“, klagte er. Drei Häuserdächer seien beschädigt worden, und in den Zäunen seien Löcher. Die Netze würden wohl vom Golfclub erhöht, der Verein wisse aber nicht, wie hoch genau.

Sitzbank soll gespendet werden

Was den Vereinschef besonders freute, war das sehr gelungene Sommerfest vergangenen Juli. „Es war unser zweitbestes Fest seit Bestehen der Anlage“, teilte er mit. Dies lag mitunter an der Tombola und dem Jubiläumsjahr. Nach langer Zeit fand im Jahr 2018 endlich wieder ein Helferfest statt, bei dem die Idee aufkam, ein internes Oktoberfest zu veranstalten. Wühler und seine Kollegen gaben offen zu, dass sie nicht alle Pächter kennen und dies eine gute Gelegenheit wäre, alle kennenzulernen und die Gemeinschaft zu stärken. Die Anwesenden stimmten zu.

Der Weihnachtsmarkt soll 2019 wie 2018 mit der AWO zusammen organisiert werden. Beim Blumenschmuckwettbewerb gewannen die Gartenfreunde 500 Euro, diese möchten sie der Gemeinde in Form einer Sitzbank spenden. Wo sie stehen soll, wird noch entschieden. Dass „Blumenschmuckwettbewerb 40 Jahre Frauengruppe und Gartenfreunde“ darauf zu lesen sein soll, steht jedoch schon fest.

Die Leiterin der Frauengruppe, Hilde Wiesenmayer, hatte ebenso nur Gutes über ihre „wilden Hummeln“ zu berichten: „Wir sind insgesamt dreizehn Frauen und ich freue mich immer über neue, die dazustoßen möchten.“

Auch Hermann Dolezal bedankte sich für die gute Zusammenarbeit: „Das Zusammenspiel zwischen Verband und Kreis klappt immer besser. Seminare nur für den Kreis, also euch, sind auch geplant.“ Der Landkreisbeauftragte des Bezirksverbandes der Gartenfreunde Mannheim war unter anderem gekommen, um einige Mitglieder zu ehren. Darunter waren Peter Richter (25 Jahre), Klaus Demel und Josef Ruppert (beide 40 Jahre). Sie erhielten alle eine Ehrenurkunde, eine Ehrennadel in Gold gab es für 40 Jahre Treue dazu. Die Geschenke werden den Abwesenden Heinrich Bock und Wilfried Peuker (beide 40 Jahre) selbstverständlich nachgereicht.

„Neue Besen kehren gut“, lachte Michael Wühler bei der Wahl des neuen Beisitzers Dark Nock. Dieser wurde einstimmig gewählt.

Beim Vorstand ging noch ein Antrag ein; es handelte sich dabei um Bienenhaltung. Laut dem Landkreisbeauftragten seien Bienen nicht nur erlaubt, sondern erwünscht. „Wir sind offen gegenüber dem Antrag und laden den Imker, gerne zur nächsten Vorstandssitzung ein“, sagte Wühler. Bis zur nächsten Hauptversammlung soll es eine erneuerte Gartenordnung geben, in der unter anderem ein Drohnenverbot stehen soll. kata

