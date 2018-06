Gospelsongs strahlen Lust und Leidenschaft aus

Anzeige

Geleitet wurde der Workshop von Hans Christian Jochimsen aus Dänemark. Der 47-jährige Chorleiter und Komponist hat eine positive Ausstrahlung und versteht es, mit seiner Art die Sängerinnen und Sänger für diesen Musikstil zu begeistern. Dzina kam aus Stuttgart für die zwei Tage nach Heddesheim und singt in der Landeshauptstadt beim Chor „Gospel im Osten“ seit mehr als zwei Jahren. „Die Gospelmusik bedeutet für mich die Nähe zu Gott. Es waren zwei tolle Tage“.

Ilona und Rolf Dettmann sind aus Mönchengladbach gekommen. „Jochimsen strahlt so viel Lebensfreude aus und hilft, in der Gemeinschaft göttliche Gedanken zu transportieren. Es waren einfach grandiose Tage“, so das Ehepaar. Tina Hamburger lebt in Wuppertal. Die Chorleiterin kam in die Kurpfalz, um sich mit Jochimsen zu treffen, mit dem sie im Sommer gemeinsam einen Gospel-Workshop durchführen wird. „Das war eine ganz tolle Arbeit, in so kurzer Zeit dieses Pensum an neuen Liedern einzustudieren. Von Jochimsen und den Teilnehmern war dies absolut professionell“.

Aus Stutensee kam Stefan Wigger, der vor 15 Jahren von Heddesheim dorthin zog. „Es war wieder wunderbar, und es bleibt nicht nur musikalisch was hängen“, so die Meinung des Sängers. Beim anschließenden stärkenden Umtrunk im evangelischen Gemeindehaus versprach Jochimsen, in zwei Jahren wieder zu kommen. Die Sänger und auch die Zuhörer freuen sich bereits heute darauf. diko

