Grandioses Heimspiel für „Gag“ Geisinger und Artur Jöst

„Wir waren eine Riesenclique“, erinnert sich Claudia Krieger, der Geisinger spontan einen Song der Rolling Stones widmet. „Einfach super“, findet die Zuhörerin diesen Abend, „weil das die Musik unserer Zeit damals war“. So geht es auch Horst Weber, den Krieger an diesem Abend erstmals seit den Baggerseetagen vor über 40 Jahren wiedertraf: „Wir schwelgen in Erinnerungen, singen mit, und ich sehe es an den Reaktionen aller Leute im Saal, dass solche Programme mit handgemachter, ehrlicher Musik heutzutage fehlen.“ Was Weber meint, sind so grandiose Versionen von Rockklassikern wie „Mighty Quinn“, „Bad Moon Rising“, „Carry On“, „Bad, Bad Leroy Brown“ und das wunderbare „The Weight“, welches als einer der größten Songs aller Zeiten gilt.

Für fast ebenso große Freude sorgen aber auch auf Heddesheim bezogene Ansagen wie solche: „Dieses Rock ´n´ Roll-Stück stammt aus der Zeit, als es den Hirsch noch gab.“ Geisinger lässt auch Nostalgisches wie „Riesenschnitzel für drei Mark“ im „Deutschen Kaiser“ und sein Leben als „Easy Rider“-Fan und „Hippie“ in Heddesheim anklingen. Michael Holler, der Chef des Ortsvereins strahlt angesichts der gutgelaunten Gäste an den vollbesetzten Tischreihen: „Wir sind froh, dass es so gut angenommen wird und wollen so etwas alle zwei Jahre anbieten.“ SPD-Beisitzer Michael Rei stellt bei der Begrüßung selbstironisch fest: „Nachdem man lange nichts Gutes über die Bundes-SPD gehört hat, kann man bei uns an der Basis Gutes hören.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.03.2018