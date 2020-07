Graser bleibt VHS-Chef

Friedrich Graser (Bild) leitet weiterhin die Volkshochschule (VHS) Heddesheim. Der Gemeinderat bestätigte den 70-Jährigen in der jüngsten Sitzung für zwei weitere Jahre im Amt, das in Heddesheim ein Ehrenamt ist. Mit diesem Konstrukt und ebenso mit Graser, der bis zur Pensionierung Schulleiter war, habe die Gemeinde gute Erfahrungen gemacht, warb Bürgermeister Michael Kessler für dessen Wiederwahl. Diese erfolgte ohne Gegenstimmen und mit lobenden Worten aus dem Rat. Grasers einzige hauptamtliche Mitarbeiterin, Annelie Kreis, ist dieser Tage seit genau 25 Jahren in der VHS tätig, informierte Kessler.

Graser nutzte die Gelegenheit für einen Blick auf die aktuelle Situation der Einrichtung. Corona-bedingt ruhte der Kursbetrieb von Mitte März bis Ende Mai komplett. Leidtragende waren neben den Teilnehmern die freiberuflichen Dozenten, so Graser. „Auch die Schließung des Hallenbads trifft uns stark“, erinnerte er an die laufende Sanierung. 2019 sei dafür mit über 3100 Unterrichtseinheiten eines der erfolgreichsten Jahre gewesen. agö

