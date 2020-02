Griechischer Wein als Schlüssel-Frage

Die feindliche Erstürmung seines Regierungssitzes und seine Machtenthebung hatte der Heddesheimer Bürgermeister Michael Kessler schon im Vorfeld geahnt und den Rathausschlüssel, Symbol seiner Macht, ebenso wie die Amtsgeschäfte an seinen Stellvertreter Rainer Hege übergeben. Dieser erarbeitete mit einigen Rathausmitarbeitern eine Verteidigungsstrategie, um Schlüssel und Gemeindekasse vor dem feindlichen Angriff zu schützen, um beides nicht „kampflos“ an die Narren abgeben zu müssen. Er besann sich und bat die Götter des Olymp um Hilfe. Sein Ruf blieb nicht ungehört. Vater Zeus machte sich mit seiner Gemahlin Hera und weiteren Göttern auf Pegasus’ Flügeln auf die Reise nach Heddesheim. So standen sie kampfbereit vor dem Eingang des Rathauses und erwarteten den Angriff.

Doch clever, wie die Heddesheimer Grumbe nun mal sind, schickten sie ihre königliche Lieblichkeit, die schöne Prinzessin Sybille I., die auf Charme auf Diplomatie setzte. Man einigte sich auf drei kniffelige Fragen, die ihre Lieblichkeit richtig zu beantworten hatte, dann würde man ihr den Schlüssel und somit die Macht übergeben. Drei Götter des Olymp nannte die Prinzessin mit einem Lächeln. Mit Hochspannung warteten die Schaulustigen am Rathaus auf die nächste Aufgabe.

Mit verbundenen Augen musste die Prinzessin drei verschiedene Flüssigkeiten erkennen. Bei der ersten verzog sie ihren Mund: „Ih, das ist ja Wasser.“ Beim zweiten Glas zögerte sie ein wenig, nahm noch einen Schluck und erkannte es: griechischer Wein. Das närrische Volk tobte. Als sie auch noch drei griechische Inseln nennen konnte, brach Jubel aus. Vize-Bürgermeister Hege verneigte sich: „Du konntest begeistern mit Harmonie und Wissen, drum nimm nun von mir das Schlüsselkissen.“ Mit diesen Worten überreichte ihr Hege das Machtsymbol. greg

