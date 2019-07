Großes Sommerfest am Badesee

Livemusik, Partystimmung und Feuerwerk: Am Samstag, 3. August, steigt zum fünften Mal ein Sommerfest am Badesee, veranstaltet von der Gemeinde Heddesheim. Auf der Bühne steht diesmal die Band Acoustic Rock Night. Von Rock, Pop und Alternative bis hin zu Punk, etwas Grunge und Jazzkantine bedient sie so ziemlich alle musikalischen Stilrichtungen, interpretiert bekannte Songs dabei in ihrer ganz eigenen Art, wie die Ankündigung verspricht. Die Besetzung mit akustischen Instrumenten, Piano, Streich- und Blasinstrumenten, Schlagzeug, Perkussion sowie drei Frontstimmen ist ein weiteres Markenzeichen dieser Band. Den Höhepunkt des Sommerfests bildet wie in den vergangenen Jahren ein großes Brillant-Feuerwerk.

Das Badeseegelände wird für die Veranstaltung ab 16 Uhr am Samstag geschlossen, Kassenschluss für Badegäste ist an diesem Tag um 15 Uhr. Der Einlass zum Sommerfest beginnt um 18 Uhr am Haupteingang. Ein DJ stimmt die Besucher auf den Abend ein. Ab 20 Uhr beginnt das Konzert mit der Band Acoustic Rock Night. Während der Konzertpause steigt gegen 22.30 Uhr das Feuerwerk in den Himmel. Professionelle Caterer bieten Speisen vom Grill und eine Auswahl kalter Getränke.

Kartenverkauf hat begonnen

Eintrittskarten zum Preis von zehn Euro gibt es im Vorverkauf im Bürgerservice des Rathauses Heddesheim, am Badesee selbst oder online unter reservix.de (Versand der Karten oder Ausdruck zu Hause möglich). Beim Kauf über das Internetportal fallen zwei Euro Systemgebühr an.

Aus Sicherheitsgründen werden bei der Veranstaltung Taschen- und Rucksackkontrollen durchgeführt, kündigt die Gemeinde an. Das Mitbringen von gefährlichen Gegenständen ist verboten.

Der Badeseebetrieb am Sonntag, 4. August, beginnt nach den Abbau- und Reinigungsarbeiten ausnahmsweise erst ab 10 Uhr. red/agö

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.07.2019