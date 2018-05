Grüne bestätigen Vorstand, der künftig länger amtiert

Anzeige

Der Heddesheimer Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen hat in seiner jüngsten Jahreshauptversammlung sein Vorstandsteam im Amt bestätigt. Sprecher bleiben Christian Moles und Ulrich Kettner, die Kasse führt Rainer Edinger. Christoph Schäfer bringt sich als Beisitzer ein. Entgegen der bisherigen Gepflogenheiten wird der Vorstand erst in zwei Jahren wieder gewählt. Eine entsprechende Änderung der Satzung wurde ebenfalls in der Sitzung beschlossen.

Fraktionssprecher Günther Heinisch erinnerte an wichtige Themen aus dem Gemeinderat, darunter den Neubau der Unterkunft für Flüchtlinge und Menschen in Not, die Neubauten an der Hans-Thoma-Schule sowie den Umbau der Karl- Drais-Schule. Ebenso kamen die städtebauliche Erneuerung „Ortskern III“ und das Gewerbegebiet am Bundesbahnhof zur Sprache. Brach liegende Gewerbeflächen zu reaktivieren, sei sinnvoll, allerdings stocke das Sanierungsgebiet am Bundesbahnhof, so Heinisch. Hätte man sich vor Jahren für eine kleinteiligere Erweiterung des Gewerbegebiets entschieden, würde man heute dennoch über ausreichend Flächen verfügen, erneuerte er seine Kritik an der „Ansiedlungspolitik“ der Gemeinde.

Während die Fraktion mit ihrem Antrag auf Einstellung eines hauptamtlichen Rathaus-Mitarbeiters für Klimaschutz und Grünflächenmanagement gescheitert war, hatten die fünf Grünen-Räte mit dem Antrag zur Errichtung von Tempo-30-Zonen mehr Erfolg – zumindest für die Werderstraße am Kindergarten sowie die Muckensturmer Straße am Pflegeheim, wie Heinisch erinnerte.