Grüne Oase hat sich zum Storchenparadies gemausert

Neue Schautafel über Bienen

„Unsere Vögel haben sich sehr gut entwickelt, die Besucher werden ihre Freude haben“, verspricht Landenberger. Neu ist eine Schautafel, die das Leben der Bienen erklärt. Daneben steht ein Bienenschaukasten, der das Betrachten der Tiere innerhalb des Bienenstocks ermöglicht. „Hinter einer Glasscheibe leben die Völker. Besonders für Gruppen aus den Kindergärten und für Schulklassen ist dieses Schauobjekt von großem Interesse“, informiert Imker Reinhard Siebert. Er betreute bisher die Bienenstöcke auf der Streuobstwiese hinter dem Vogelpark und die drei Bienenvölker bei der Firma Cobinet im Gewerbegebiet. Wer weiß schon, dass ein Bienenleben höchstens 45 Tage dauert und hauptsächlich aus Arbeit besteht?

Neben dieser Neuerung werden in den kommenden Wochen drei weitere Schautafeln zu den Themen Wildbienen, Störche und Insektenhotel aufgestellt.

Zwölf Männer und Frauen sind bei der Erneuerung der alten Teichanlage beschäftigt. „Unter der Regie der Firma Kartner Garten- und Landschaftsbau arbeiten unsere ehrenamtlichen Mitglieder für diesen Hingucker“, berichtet Ulrich Landenberger. „Ohne die finanzielle Unterstützung der Firma Cobinet wären diese Maßnahmen nicht zu schultern“, ergänzt sein Sohn Jörg. Beim anschließenden Imbiss dankt Ehrenvorsitzender Werner Dostal dem Spender Werner Maas, der als „Chef“ in Heddesheim bestens bekannt ist.

Jetzt hoffen die Vogelfreunde auf regen Besuch im Vogelpark. Am 1. Mai findet in der Freizeithalle wieder das traditionelle Grillfest statt, und im Juni strömen die Gäste wieder in den Vogelpark, um Patenschaften für Vögel zu übernehmen. „Diese Einnahmen benötigen wir, um den Vogelpark in Schuss zu halten und die Vögel zu füttern“, erklärte Jörg Landenberger.

Info: Fotostrecke unter morgenweb.de/heddesheim

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 17.04.2018

