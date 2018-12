Grüne pochen auf Umweltbeauftragten

Vor gut einem Jahr waren die Grünen im Gemeinderat Heddesheim gescheitert, jetzt starten sie einen neuen Versuch: In der kommenden Sitzung am Mittwoch, 19. Dezember, beantragt die Fraktion, die Stelle eines Umweltbeauftragten im Rathaus zu schaffen – „idealerweise mit dem Berufsbild Umweltingenieur“. Dieser solle in der Verwaltung für nachhaltiges Wirtschaften sowie den Umwelt- und Klimaschutz zuständig sein und dabei auch neue Einsparpotenziale erschließen.

„Ein Umweltschutzbeauftragter bzw. Umweltbeauftragter trägt dafür Sorge, dass alle technischen und organisatorischen Anforderungen im Bereich Umweltschutz des Verwaltungshandelns auf allen Ebenen erfüllt werden und berät u. a. die Verwaltung und leitende Mitarbeiter bei der Umsetzung von Maßnahmen zum betrieblichen und kommunalen Umweltschutz“, heißt es – unter anderem – zur Begründung des Antrags. Dieser enthält im Unterschied zum ersten Versuch im September 2017 einen Katalog für eine Tätigkeitsbeschreibung am Beispiel Heddesheim. Etwa: Umsetzung, Begleitung und Neuinitialisierung des Klimaschutzkonzepts, Begleitung der Ortskernsanierung III und der Sanierung im Gewerbegebiet, Berücksichtigung des Klimawandels in der Stadt- beziehungsweise Bauplanung, Reduzierung des Versiegelungsgrades, Renaturierung von Feld und Flur – und einiges mehr.

Der SPD entgegen gekommen

Mit der Auflistung der Aufgabenfelder wollen die Grünen eine Forderung der SPD-Fraktion erfüllen. Diese stand dem Antrag bei der letzten Diskussion nicht ganz so ablehnend gegenüber wie Verwaltung und die übrigen Räte, bemängelte jedoch eine fehlende Stellenbeschreibung.

Die Verwaltung schlägt indes vor, den Antrag abermals abzulehnen. Die Begründung umfasst 15 Seiten. Unter anderem wird dargelegt, wie und von wem die Aufgaben eines möglichen Umweltbeauftragten bereits jetzt erfüllt würden – nämlich, indem sie im Rathaus auf verschiedene Schultern verteilt seien.

Nach Ansicht der Verwaltung soll das auch in Zukunft so bleiben: „Die Gemeinde Heddesheim hat mit dieser bisherigen organisatorischen Aufteilung Beachtliches auf den Weg gebracht und umgesetzt und ist bereits seit vielen Jahren in verschiedenen Themenfeldern zum Umwelt-/Natur- und Klimaschutz aktiv“, heißt es in den Unterlagen weiter. Aufgezählt werden unter anderem der Beitritt zur KliBA, das Energiecontrolling und Energieeinspar-Contracting, das Klimaschutz- und das Biotopvernetzungskonzept sowie Blühstreifen oder Baumpflanzaktionen. Wiederum andere Aufgaben aus dem Katalog der Grünen fielen gar nicht in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde oder seien für einen Ort der Größe Heddesheims nicht leistbar.

Verstärkung im Bauamt

Die Neuausschreibung einer Stelle schlägt die Verwaltung gleichwohl vor, und zwar für die technische Sachbearbeitung im Tiefbaubereich. Dort sei eine Mitarbeiterin seit dem Sommer langfristig erkrankt, die Kollegen fingen dies auf. Allerdings mit der Folge, dass die Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters, einer Elternzeitvertretung seit Juli, „etwas auf der Strecke“ geblieben sei. Genau dieser Mitarbeiter solle eigentlich seinen Schwerpunkt im Bereich Klimaschutz- und Biotopvernetzung setzen – kam aber gewissermaßen noch gar nicht dazu. Nach Rückkehr der erkrankten Sachbearbeiterin sollten die Umweltthemen innerhalb des Bauamts dann neu zugeordnet werden, so der Verwaltungsvorschlag. agö

