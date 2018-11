Grüne üben heftige Kritik an privatem Bebauungsplan

Mit den Stimmen von CDU und FDP sowie Teilen der SPD hat der Heddesheimer Gemeinderat die Aufstellung eines Bebauungsplans für ein rund 2400 Quadratmeter großes Grundstück am südlichen Rand der Siedlung beschlossen. Die Grünen sowie die Gemeinderäte Jürgen Merx und Daniel Gerstner (SPD) stimmten dagegen. Der Rat folgte damit dem Wunsch privater Grundstückseigentümer, die eine Lücke zwischen zwei vorhandenen Häusern bebauen wollen.

Der Entscheidung vorausgegangen war eine längere Aussprache, in der Gemeinderat Günther Heinisch (Grüne) massive Kritik an dem Vorhaben und an dem vereinfachten Verfahren übte. Die Vorschrift des Übergangsparagrafen 13 b Baugesetzbuches (BauGB) schaffe Rechtsunsicherheit, sei bei Juristen umstritten und gegen den Willen des Bundesrates zustande gekommen.

„Zersiedelung droht“

Mit einem solchen Beschluss werde ein Präzedenzfall geschaffen, der einer weiteren Zersiedelung an vielen Stellen in der Gemeinde Vorschub leiste, sagte Heinisch: „Das wäre das Ende einer geregelten städtebaulichen Entwicklung.“ Die vorgelegte Planung sei auch nicht im öffentlichen Interesse, sondern nur im privaten der Antragsteller.

Völlig anders sah das der Vorsitzende der CDU-Fraktion, Josef Doll. Die Gemeinde habe in vielen Fällen Innenentwicklung gefördert und Baumöglichkeiten geschaffen. Außerhalb gehe das nicht ohne einen Bebauungsplan, und für die Aufstellung eines solchen nutze die Gemeinde jetzt die Möglichkeit, die der Gesetzgeber geschaffen habe. Die CDU werde dem Vorhaben mehrheitlich zustimmen, mit dem die Randzone verbessert werden könne.

„Es macht Sinn, diese Fläche zu nutzen“, sagte Frank Hasselbring (FDP). Die Gemeinde verfolge das Ziel, die Zahl der Bürger zu erhöhen und damit letztlich auch ihre Infrastruktur zu erhalten: „Deshalb ist für uns jedes Grundstück wertvoll, das uns neues Bauland bringt.“ Der Gemeinde entstünden dadurch keine Kosten, deshalb stimme die FDP zu. Von der SPD-Fraktion gab es keine Stellungnahme.

Vor der Aussprache hatte Christian Pörsch vom Bauamt das Vorhaben erläutert. Das kleine Grundstück am südlichen Ortsrand grenze direkt an die Schriesheimer Straße an und sei von drei Seiten von einer Bebauung umschlossen: „Beim Blick auf das Luftbild fällt auf, dass das hier eine Einbuchtung ist.“ Die Antragsteller wollten hier keine Reihenhausbebauung realisieren, sondern Einfamilienhäuser. Pörsch sprach von einem hohen Siedlungsdruck. Zwar sei die Fläche sehr klein, sie könne aber trotzdem einen kleinen Beitrag leisten, Bauland für örtliche Interessenten auszuweisen.

Zum beschleunigten Verfahren sagte Pörsch, dieses sei in der Gemeinde bereits mehrfach angewendet worden, unter anderem beim Neubau des Edeka-Marktes im Ortskern und beim Ärztehaus. Unerwähnt ließ er dabei allerdings, dass es sich hier jeweils um Flächen im Innenbereich handelt. Paragraf 13 b betrifft dagegen den Außenbereich und ist gerade deshalb umstritten.

Bürgermeister befangen

Geleitet hatte die Sitzung zu diesem Punkt der Tagesordnung Ursula Brechtel in Vertretung von Bürgermeister Michael Kessler, der befangen ist. Sein eigenes Haus steht auf einem Nachbargrundstück in der Schriesheimer Straße, und die Antragsteller stammen aus seiner Familie. Nach der Gemeindeordnung darf jemand weder beratend noch entscheidend mitwirken, wenn dies ihm selbst, seinem Ehegatten oder einem nahen Verwandten einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

