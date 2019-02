Grumbe gehen in Fasnachts-Endspurt

Die letzten Tage der Kampagne nahen, die Hellesema Grumbe setzen zum närrischen Endspurt an – freilich nicht, ohne zuvor das Rathaus erstürmt zu haben. Dazu treffen sich das Prinzenpaar und sein Gefolge am schmutzigen Donnerstag, 28. Februar, um 17 Uhr – gleich nach der Seniorenfasnacht im Bürgerhaus – auf dem Fritz-Kessler-Platz. Zuschauer sind willkommen.

Hoch her geht es am Samstag, 2. März, bei der Schlagerparty im Bürgerhaus. Einlass ist ab 18.11 Uhr, der Eintritt ist frei. Kleine Narren sind dann am Sonntag, 3. März, noch einmal zum Kinderfasching ins Bürgerhaus eingeladen. Los gehts ab 14.11 Uhr. Kinder zahlen 1,50 Euro Eintritt (bis sechs Jahre frei), Erwachsene 2,50 Euro. An Aschermittwoch ist auch bei den Grumbe alles vorbei, und so wird am 6. März in der Nordbadenhalle die Fasnacht mit einem Heringsessen beerdigt. Einlass ab 17 Uhr, Programmbeginn gegen 19 Uhr bei freiem Eintritt. agö

