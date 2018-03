Guggemusik hat seit Januar schon 15 Einsätze absolviert

Anzeige

Über das Airbrush-Gerät, mit dem sich das Schminken und Bemalen der Gesichter noch schöner gestaltet, freuen sich die Mitglieder ebenfalls sehr. Der Anhänger, in dem alle Instrumente sowie Kostüme sicher verstaut und transportiert werden können, war eine weitere beachtliche Errungenschaft. Hierfür erhielten sie einen eigenen Abstellplatz beim Schützenhaus.

Der durch Kassenwart Jochen Hudacek vorgetragene Kassenbericht wurde von Anja Schumacher und Stefan Bohrmann geprüft und für einwandfrei befunden. Danach wurden sowohl der Kassenwart als auch der Gesamtvorstand per Handzeichen einstimmig entlastet. Bei der Entlastung der 1. Vorsitzenden und der Schriftführerin sah es ähnlich aus. Beide Positionen wurden mehrheitlich anonym entlastet.

Nach der momentanen Spielerpause geht es am 17. April wieder los. „Neue Mitspieler sind bei unseren Proben immer herzlich willkommen“, so Annelie Kärtner. Es sei kein musikalisches Vorwissen nötig, was viele möglicherweise vom Mitspielen abhalten könne. Ein großes Event des Vereins werde das erste Sommerfest namens „Sommernachtskracher“. Dieses findet am 21. Juli in der Freizeithalle statt. „Habt ihr an die Weltmeisterschaft gedacht?“, wurde gefragt. „Selbstverständlich! Sogar an das Helene-Fischer-Konzert am Abend zuvor“, sagte die Vorsitzende lachend.

Es wird laut Kärtner bewusst kein Guggemusikfest, sondern eines, bei dem verschiedenste Musik gespielt wird. Der Vergnügungsausschuss setzt sich demnächst zusammen, um alle Details zu besprechen. Dieser wird sich außerdem um Regencapes kümmern, damit die „Zahlekracher“ nie mehr nass werden müssen, was schon mal vorkommen kann. Außerdem wurde bei der Versammlung über einen möglichen Vereinsausflug gesprochen.

Im Großen und Ganzen herrschte bei der Jahreshauptversammlung eine sehr zufriedene und familiäre Atmosphäre. „Wir sind stolz wie Bolle und hätten damals nie gedacht, dass alles so gut klappen würde“, verriet die glückliche Schriftführerin Livia Kärtner dem „MM“.

Montag, 12.03.2018