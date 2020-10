„Gurte haben kein Ablaufdatum“

Über „abgelaufene Gurte“ hat sich „MM“-Leser Stefan Zyprian in einer Polizeimeldung in unserer Ausgabe vom Samstag, 17. Oktober gewundert. In dem Bericht über falsch gesicherte Lkw-Ladung hieß es unter anderem: „Außerdem war das Verwendungsdatum der Gurte bereits im Jahr 2014 abgelaufen.“ Dies aus den Angaben des Gurtetiketts herauszulesen, sei aber ein Trugschluss, wie Zyprian erklärt.

„Nach der Norm DIN EN 12195-2 haben Zurrgurte kein festgelegtes Verfallsdatum“, schreibt er in seiner Mail an die Redaktion. Vielmehr dürften die Gurte „bis zu einem festgelegten Grad der Beschädigung durch z.B. Risse, Schnitte, Einkerbungen benutzt werden“. Die Zeitangabe auf dem Etikett verweise vielmehr auf das Herstellungsdatum.

Manche Hersteller vermerkten zudem einen Zeitstrahl für das Prüfdatum, weiß Zyprian. Als Referent für Ladungssicherung begegne ihm der Irrtum häufiger, weshalb er mit dem Hinweis zur Aufklärung beitragen wolle. agö

© Mannheimer Morgen, Samstag, 24.10.2020