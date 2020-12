Gut ausgestattet für das nächste Jahr

Trotz Corona hat sich das Jahr 2020 in finanzieller Hinsicht für die Gemeinde Heddesheim besser entwickelt, als bei der Aufstellung des Haushalts gedacht. Das geht aus dem Bericht hervor, den Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats vorlegte. Demnach verbesserten sich die Einnahmen im Saldo um rund 2,1 Millionen Euro. Davon entfallen 1,9 Millionen auf höhere Gewerbesteuereinnahmen. Ein Minus von gut 700 000 Euro steht beim Einkommensteueranteil. Wegen geschlossener Einrichtungen (Hallenbad, Badesee) fielen etwa 620 000 Euro an Gebühren aus.

Gleichzeitig profitiert die Kommune von einer Erstattung durch Bund und Land in Höhe von 1,2 Millionen Euro für krisenbedingte Gewerbesteuerausfälle. „Das klingt paradox, weil wir ja mehr Steuern eingenommen haben, ist aber dem Verteilungsmechanismus geschuldet“, erläuterte Kessler. In zwei Jahren fließe das Geld wieder in den kommunalen Finanzausgleich. Davon profitierten dann die Kommunen, die 2020 hohe Ausfälle hatten. Bei den Ausgaben wurde nach aktuellem Stand eine halbe Millionen Euro eingespart.

Für Heddesheim bedeuten die aktuellen Zahlen zum Stand Ende November ein ordentliches Ergebnis von rund 2,9 Millionen Euro. Geplant waren lediglich 250 000 Euro. Weil andererseits noch nicht alle geplanten Grundstücksverkäufe realisiert werden konnten, fällt das außerordentliche Ergebnis um 1,8 Millionen Euro geringer aus und liegt bei 2,4 Millionen Euro. Die Einnahmen würden aber nur auf das nächste Jahr verschoben. Der Zahlungsmittelüberschuss beträgt zum Jahresende rund 4,6 Millionen Euro.

Für Investitionen werden 2020 rund 7,4 Millionen Euro ausgeben, 6,6 Millionen davon sind durch Einnahmen aus Grundstücksverkäufen oder Zuschüsse gedeckt und die fehlenden 830 000 Euro aus dem Überschuss. Bleibt unterm Strich noch ein Mittelzuwachs von rund 3,8 Millionen Euro auf dann etwa 6,8 Millionen. „Das stärkt uns für das nächste und das übernächste Jahr“, bilanzierte Kessler.

Angesichts dieser Zahlen fiel es den Räten nicht schwer, den absehbaren über- und außerplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rund 200 000 Euro zuzustimmen, die 2020 anfallen. Allein 50 000 Euro mehr benötigte die Gemeinde im Zusammenhang mit Stellenausschreibungen, wie Kessler erläuterte. In den letzten 18 Monaten seien mehr als 30 neue Mitarbeiter eingestellt worden, einige Stellen mussten mehrfach ausgeschrieben werden. Die Corona-Pandemie verursachte Mehrkosten für Schutzausrüstung und Sitzungstechnik – rund 30 000 Euro.

